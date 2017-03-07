Clip: Kinh hoàng cô gái bị thang cuốn tại siêu thị cắt đứt chân

Xã hội 07/03/2017 10:34

Đoạn băng ghi hình tại một siêu thị ở Selangor, Malaysia cho thấy chuyến đi mua sắm của một người phụ nữ bỗng trở thành cơn ác mộng khi cô bất ngờ bị thương ở chân trong lúc bước lên thang cuốn.

Theo lời kể của những người chứng kiến vụ tai nạn, cô gái này bị một tấm kim loại từ thành bên của thang cuốn bật ra bất ngờ cứa mạnh vào chân. 

Clip: Kinh hoàng cô gái bị thang cuốn tại siêu thị cắt đứt chân - Ảnh 1
Chân của cô gái bị toạc ra chảy máu rất nhiều. Ảnh cắt từ clip

Từ đoạn phim cho thấy cô gái này khoảng 20 tuổi, đang gục khóc trong đau đớn và sợ hãi bên cạnh bạn mình. Máu chảy rất nhiều và dường như bắp chân của cô không còn nguyên vẹn. 

Clip: Kinh hoàng cô gái bị thang cuốn tại siêu thị cắt đứt chân - Ảnh 2
Tấm kim loại được cho là nguyên nhân gây ra tai nạn này. Ảnh cắt từ clip

Ngay khi xảy ra vụ việc, nhiều người hiếu kì lập tức kéo theo dõi vụ việc. Sau đó, cô gái được chuyển lên băng ca đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết sau khi cấp cứu, cô gái đang phục hồi khá tốt. 

Đoạn video lan truyền nhanh chóng trên mạng do những hình ảnh kinh hoàng xảy ra.

 

Clip ghi lại vụ việc

Quản lý tại trung tâm mua sắm Sunway Pyramid (Malaysia) cho biết vụ việc này có thể là do sử dụng thang cuốn sai cách.

(Nguồn: Mirror)

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