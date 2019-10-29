Clip cô gái ăn son môi khiến bạn trai sợ tái mặt được chị em rần rần chia sẻ

Đoạn clip hài hước ghi lại khoảnh khắc cô gái ăn cả cây son môi để troll người yêu khiến cộng đồng mạng thích thú.

Chỉ mới xuất hiện được vài ngày nhưng đoạn clip hài hước ghi lại cảnh cô gái troll người yêu khiến anh chàng sợ tái mặt đã nhận về hơn 200 nghìn lượt xem.

Theo nội dung đoạn clip, trong lúc ngồi uống nước với bạn trai, cô gái lấy son ra thoa rồi... ăn luôn. Chứng kiến hành động của người yêu, chàng trai hoảng hốt đưa tay ngăn cản. Sau một hồi nghe bạn gái liên tục khen ngon, chàng trai quyết định ăn thử và phát hiện ra bí mật của thỏi son. Cô gái bắt đầu ăn son môi trong sự kinh ngạc của người yêu - Ảnh cắt từ clip Anh chàng lo lắng, bắt người yêu nôn son môi đã ăn ra ngoài - Ảnh cắt từ clip Kết thúc đoạn clip hài hước là hình ảnh tình cảm của cặp đôi - Ảnh cắt từ clip Thực tế đó chỉ là một thanh socola dưới dạng son môi. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều khen cặp đôi dễ thương, số khác lại hỏi nơi bán son để mua về troll người yêu.

Sự thật thì thỏi son được làm bằng socola, cô gái dùng để thử lòng người yêu - Ảnh cắt từ clip “Dễ thương hết phần thiên hạ. Nhìn cách anh bạn trai lo lắng cho người yêu mà ganh tỵ ghê”, M.H hết lời khen ngợi. “Đúng là chẳng ai muốn bình thường khi yêu. Hy vọng đôi bạn trẻ sẽ hạnh phúc mãi như thế này nhé”, một bình luận từ cư dân mạng. "Ôi trời ơi cưng quá đi mất. Phải mau mau đi mua thỏi son y hệt về thử anh người yêu mới được. Con gái chỉ cần những quan tâm nhẹ nhàng vậy thôi chứ cần gì khác nữa đâu", một cô gái hào hứng muốn học theo để trêu chọc người yêu. Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng đoạn clip gây bão mạng xã hội của cặp đôi Trung Quốc vẫn đang được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ, bình luận.

Cười ngất với đoạn clip ông bố mê điện thoại bị con trai 'troll sấp mặt' Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh ông bố bị con nhỏ troll khiến người xem không nhịn được cười. Ngay sau khi xuất hiện, đoạn clip được chia sẻ liên tục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-co-gai-an-son-moi-khien-ban-trai-so-tai-mat-duoc-chi-em-ran-ran-chia-se-342556.html