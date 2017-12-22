Khi nhìn thấy đứa cháu nhỏ bị hai con chó dữ cắn xé giữa đường, người bà chỉ có thể gáo khóc tuyệt vọng để cầu cứu mọi người xung quanh.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một đứa bé bị hai con chó dữ cắn xé dã man khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, đứa trẻ khoảng 3 – 4 tuổi bị hai con chó cắn mạnh và lôi đi. Người bà bên cạnh cố hết sức gào khóc, kéo đứa bé lại.

Được biết, sự việc kinh hoàng trên xảy ra tại Trung Quốc. Sau khi thoát khỏi hai con chó dữ, đứa trẻ được đưa đi bệnh viện trong tình trạng thương tích đầy mình. Đoạn clip trên đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội.

Hình ảnh đứa bé bị hai con chó dữ cắn xé trên đường khiến nhiều người hoang mang - Ảnh: Internet

Nhiều người lên án chủ hai chú chó đã không rọ mõm mà để chúng lang thang ngoài đường gây hại cho người khác. Bên cạnh đó, một số người chỉ trích những người xung quanh vì đã thờ ơ trước sự việc. Trong khi người bà gào khóc thảm thiết, cố gắng cứu đứa trẻ thì những người xung quanh lại vô cảm, không ai giúp đỡ.

“Không biết chủ nhân của chúng đâu mà để cắn người như vậy. Hy vọng đứa trẻ không sao”, N.Y bình luận.

“Nhìn thấy người già gào khóc như vậy, không hiểu sao những người xung quanh lại có thể thờ ơ không một ai giúp đỡ. Phải chăng xã hội này đều bị vô cảm hết rồi?”, C.N bức xúc.

"Các nhà chức trách nên có chính sách trừng phạt nặng nề những kẻ nuôi chó mà thả rông như thế này. Không biết có bao nhiêu người bị chúng cắn bị thương, chết mà vẫn chưa rút được kinh nghiệm gì”, M.H lên tiếng.

Những lưu ý khi nuôi chó

Chó là loài vật thông minh, trung thành nên được nhiều gia đình chọn nuôi. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích thì việc nuôi chó cũng mang lại cho chủ nhiều phiền toái. Nếu không biết cách huấn luyện, chăm sóc chó có thể cắn người bị thương hoặc tử vong.

Để tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra, người nuôi chó phải thường xuyên xích, giữ chúng trong nhà không được thả rông đề phòng cắn người. Đặc biệt ở các khu dân cư đông đúc, chó phải có dây xích hoặc rọ mõm. Ngoài ra, chủ nuôi còn phải thường xuyên vệ sinh chó và chuồng để tránh lây truyền các căn bệnh nguy hiểm.

Nuôi chó không đăng ký, bị phạt ra sao? Theo quy định, người nuôi chó, mèo phải báo cho xã, phường nhưng thực tế người dân không thực hiện vì chưa có chế tài.

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