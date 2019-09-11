Clip bé gái 3 tuổi lao ra chặn cửa, hù dọa không cho ba đi nhậu nhận triệu like từ mẹ bỉm sữa

Xã hội 11/09/2019 17:09

Hình ảnh bé gái đáng yêu cố chặn cửa, dọa nạt không cho ba đi nhậu nhận được rất nhiều lượt like và chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hài hước giữa ba và con gái nhận được vô số bình luận từ người dùng mạng xã hội, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa.

Theo đó, biết ba chuẩn bị ra ngoài nhậu cùng bạn bè, bé gái đáng yêu quyết liệt ngăn ba đi chơi bằng mọi cách từ năn nỉ đến hù dọa. Ban đầu, khi ba xuống giường để chuẩn bị ra ngoài nhậu, cô bé ngăn cản: “Ba ở nhà, ba không đi đâu hết, ba ở nhà, ba ở nhà đi”. Lúc người ba định mở cửa thì cô con gái nhỏ đã đứng chặn lại, hùng hồn hù dọa: “Kẹp tay luôn bây giờ, ba ở nhà, ba Du ở nhà đi. Ba không có đi nghe chưa? Ba đi là ông ù bắt ba luôn”.

Trước sự kiên quyết của con gái, người ba đành bó tay chịu thua, quay lại giường ngủ và hủy kèo đi nhậu cùng anh em.

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Bé gái đáng yêu cố ngăn cản không cho ba đi nhậu - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin từ Tổ quốc, bé gái trong đoạn clip trên có tên ở nhà là Chip (3 tuổi), là con gái đầu lòng của chị Vũ Bảo Ninh và anh Nguyễn Văn Du (Hưng Yên). Đoạn clip gây bão mạng xã hội do chính chị Ninh quay lại, chia sẻ lên mạng vì quá đáng yêu. Ngay sau khi được đăng tải, không ít bà mẹ tò mò về bí kíp dạy con của người mẹ trẻ để con gái trở thành "cánh tay phải", quản lý ba. Tuy nhiên, theo chia sẻ của chị Ninh thì chị không hề dạy con những điều này.

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Dù chỉ mới 3 tuổi nhưng Chip là cánh tay đắc lực giúp mẹ trông chừng ba - Ảnh: Tổ quốc

Chị cho biết, vì thường ngày bé hay chơi với ba nên rất quấn ba, mỗi khi ra ngoài đều nằng nặc đòi theo. Có thể vì chính quá bám ba mà bé Chip không cho ba ra ngoài nhậu cùng bạn vào buổi tối để ở nhà ngủ cùng con gái.

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