‘Chuyện hậu trường’ của mỗi hộp sữa học đường

Trong những ngày tháng tư vừa qua, nhiều chuyên gia, lãnh đạo, giáo viên các trường học và cả giáo viên, học sinh, phụ huynh tại các một số tỉnh thành đã được tận mắt khám phá quy trình sản xuất sữa học đường , từ trang trại đến nhà máy, từ khâu chọn, nuôi bò đến khâu lấy sữa và sản xuất, đóng hộp sản phẩm. Những tiếng trầm trồ thán phục không ngớt trong suốt chuyến tham quan của các thành viên trong đoàn đã nói lên rất nhiều điều.

Hơn 8.000 cô bò sữa ở đây được tận hưởng môi trường sống thoải mái tại một khu resort đặt giữa thiên nhiên trong lành, thoáng đãng. Tây Ninh là tỉnh có khí hậu khô nóng, mùa nắng kéo dài nhiều tháng trong năm. Để khắc phục thực tế này và đảm bảo tiêu chuẩn chăn nuôi bò sữa theo Global G.A.P., Vinamilk đã thiết kế hệ thống hồ nước điều hòa nguồn nước và không khí kết hợp với hệ thống làm mát tự động hiện đại tại khu vực chuồng nuôi. Nhìn từ trên cao, trang trại được phủ một màu xanh non bạt ngàn của hơn 500 ha đồng cỏ và bắp canh với không khí trong lành, mát mẻ nhờ được điều tiết bởi hơn 9 hồ nước xung quanh với tổng diện tích trên 180.000 m2.

Trong miên man cái nắng bỏng rát ở mảnh đất Tây Ninh, cả đoàn bỗng “lạc” vào miền xanh ngát của cỏ cây. “A, chúng ta đã đến resort!”, ai đó trong đoàn reo lên đầy háo hức. Nhưng rồi nhiều thành viên khác ồ lên ngạc nhiên khi “phát hiện” ra rằng đây đúng là resort nhưng không phải dành cho khách du lịch nghỉ dưỡng mà cả một vùng đẹp đẽ, mướt mát, nên thơ này là để dành cho những… cô bò của Vinamilk . Đích thị đây là ngôi nhà lý tưởng cho những cô bò hạnh phúc!

Các thầy cô, phụ huynh và các em học sinh chụp hình lưu niệm tại trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh – nơi cung cấp nguồn sữa để sản xuất nên những hộp sữa học đường thơm ngon cho các em học sinh ở nhiều tỉnh thành.

Trang trại Vinamilk Tây Ninh đi vào hoạt động đã giúp nâng tổng đàn bò trong nước cung cấp sữa cho Công ty lên xấp xỉ 130.000 con, với sản lượng gần 1 triệu lít sữa tươi nguyên liệu mỗi ngày. Dự kiến đến năm 2020, tổng đàn bò cung cấp sữa cho Vinamilk sẽ được nâng lên khoảng 200.000 con, với sản lượng sữa tươi nguyên liệu dự kiến sẽ tăng lên gần gấp đôi, đảm bảo nguồn cung cấp sản phẩm sữa tươi cho hàng triệu gia đình Việt Nam và cũng là nguồn sữa để sản xuất nên những hộp sữa học đường thơm ngon cho các em học sinh ở nhiều tỉnh thành.

Sữa tươi mà mỗi học sinh được uống trong chương trình sữa học đường được lấy từ những cô bò được chăm nuôi tỉ mỉ như vậy. Còn khâu sản xuất, đóng hộp và bảo quản để mỗi giọt sữa tươi ấy đến tay các em để chất lượng được đảm bảo thì sao?

Thắc mắc này đã được giải toả khi đoàn tiếp tục được tham quan siêu nhà máy sữa Vinamilk tại Bình Dương. Ấn tượng đầu tiên với mỗi thành viên trong đoàn là quy trình tiếp nhận sữa tươi nguyên liệu. Nhờ có hệ thống trang trại và nhà máy rộng khắp, sữa tươi nguyên liệu luôn được Vinamilk vận chuyển nhanh chóng nhất tới nhà máy trên các xe bồn hiện đại giữ lạnh sữa từ 4 - 6 độ C, nên sữa giữ được trọn vẹn hương vị tươi ngon và thành phần dinh dưỡng.

Tất cả các thành viên trong chuyến tham quan đều bất ngờ, còn các em nhỏ thì đặc biệt thích thú khi tận mắt chứng kiến siêu nhà máy rộng lớn 20 ha nhưng chỉ có một số ít công nhân vận hành. Hầu hết các công đoạn được vận hành bởi những công nghệ tự động hàng đầu thế giới trong Nhà máy Vinamilk: robot tự vận hành, dây chuyền sản xuất tự động, kho thông minh... Chính những công nghệ này giúp hạn chế tối đa tương tác của con người, đảm bảo sữa thành phẩm luôn vệ sinh, sạch sẽ tuyệt đối.

Các em học sinh tham quan trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh, một trong những trang trại được xây dựng theo chuẩn Global G.A.P (tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu) của Vinamilk, là nơi cung cấp nguồn sữa để sản xuất nên những hộp sữa học đường thơm ngon cho các em học sinh ở nhiều tỉnh thành.

Ông Lý Tuấn Dũng, Giám đốc Nhà máy cho hay: Với công suất hiện nay, chúng tôi có thể sản xuất hơn 10 triệu sản phẩm sữa/ngày. Chính vì vậy đòi hỏi phải có hệ thống kiểm soát tự động với yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt nhất. Đây là một trong số ít nhà máy trên thế giới có công nghệ tự động tiên tiến nhất mà tập đoàn Tetra Pak (Thụy Điển) từng triển khai. Nhờ sự kết hợp của các yếu tố: công nghệ chế biến tiên tiến, công nghệ tiệt trùng UHT và công nghệ chiết rót vô trùng, sản phẩm có thể giữ được hương vị tươi ngon trong thời gian nhiều tháng mà không cần chất bảo quản.

Ông Lý Tuấn Dũng cũng cho hay, với hệ thống sản xuất như vậy nên các nhà máy của Vinamilk đang “dư sức” để đáp ứng sự phát triển ngày càng rộng lớn của Chương trình Sữa học đường, cung cấp đến học sinh những sản phẩm chất lượng và an toàn nhất.

Chúng tôi sẽ nói với phụ huynh “hãy yên tâm tuyệt đối về sữa học đường”

Bà Rịa – Vũng Tàu và Bến Tre là 2 trong số 11 tỉnh/thành đã thực hiện Chương trình Sữa học đường và Vinamilk được tin tưởng, lựa chọn là đơn vị cung cấp sản phẩm này đến học sinh. Việc triển khai cho trẻ lứa tuổi mầm non, tiểu học uống sữa học đường là nhu cầu bức thiết. Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ sản phẩm nào được đưa vào trường học, điều quan tâm hàng đầu là chất lượng và sự an toàn…

Cô Nguyễn Thị Phúc, giáo viên Trường mẫu giáo Thới Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre cho biết: Chương trình sữa học đường tại Bến Tre mới được triển khai từ đầu năm 2019 với mức khởi đầu là mỗi học sinh uống 3 hộp sữa/ tuần. Tính nhân văn của chương trình còn là ở chỗ, những học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo cũng được uống sữa học đường như các bạn khác mà không phải đóng phí.

Cô Phúc tâm sự lần đầu tiên được đi tham quan trang trại và nhà máy sữa, dù biết Vinamilk là thương hiệu uy tín nhất tại Việt Nam về các sản phẩm sữa nhưng khi tận mắt chứng kiến từng công đoạn để có được hộp sữa mà Vinamilk đang làm, cô cũng như các thành viên khác trong đoàn vẫn không khỏi ngạc nhiên, thán phục.

Chính vì vậy, cô Phúc cho rằng: Mới đầu chỉ khoảng 30% nhưng sau một thời gian thì phụ huynh cảm nhận được sự ưu việt của chương trình nên số lượng hiện nay đã tăng hơn 80%... Nếu chương trình này tạo điều kiện để thêm số lượng học sinh, phụ huynh đến tham quan để họ được tận mắt chứng kiến thì chắc chắn sẽ không còn băn khoăn, nghi ngại gì nữa về sữa học đường. “Cá nhân tôi sau chuyến tham quan thì cảm giác đọng lại là sự tin tưởng tuyệt đối”, cô Phúc nói và cho hay chắc chắn sẽ tuyên truyền đến phụ huynh để phụ huynh yên tâm về loại sữa học đường mà các con em chúng ta đang uống.

Học sinh được nhận và thụ hưởng từng hộp sữa học đường tươi ngon nhưng ít ai biết để có được sản phẩm sữa tươi đảm bảo chất lượng này là một công nghệ sản xuất tiên tiến, hoạt động trên một dây chuyền tự động, khép kín, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến đầu ra sản phẩm.

Cùng tâm trạng, cô Nguyễn Thị Trinh, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Hoà, huyện Giồng Trôm, Bến Tre, chia sẻ: Người dân ở Huyện chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, ngoài khu vực thị trấn, nếu không có Chương trình Sữa học đường thì chắc chắn học sinh không được uống sữa hàng ngày. Chỉ sau khi tham gia chương trình sữa học đường, phụ huynh mới biết đến những ích lợi đặc biệt mà sữa mang lại và rất hào hứng với chương trình này.

Tuy nhiên, theo cô Trinh lúc đầu thực hiện chương trình thì việc vận động cũng khá khó khăn. Có phụ huynh thì cho rằng sữa mua ở đâu cũng có, không nhất thiết phải tham gia sữa học đường thì con họ mới được uống sữa… Sau khi được các nhà trường dẫn lời các chuyên gia giải thích về các vi chất thiết yếu được bổ sung vào sữa tươi dành riêng cho học đường rất phù hợp với trẻ em lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học, phụ huynh đã hiểu và tự nguyện đăng ký tham gia ngày càng tăng.

“Sau chuyến đi tham quan này thì chúng tôi càng có thêm thông tin thực tiễn để về kể lại cho phụ huynh và học sinh những điều mà chúng tôi tận mắt chứng kiến, kiểm nghiệm thực tế. Một hộp sữa học đường được sự quan tâm, giám sát của rất nhiều cấp. Chuyến tham quan giúp tôi phân tích kỹ hơn và có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của phụ huynh về sữa học đường. Chất lượng và an toàn của mỗi hợp sữa được quan tâm hàng đầu ở nơi đây thì không lý do gì chúng tôi phải nghi ngại về sữa học đường nữa”, cô Trinh hào hứng chia sẻ.

Thầy Huỳnh Đức Tâm, Hiệu trường tiểu học thị trấn Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cũng nhớ lại những khó khăn ban đầu mà nhà trường gặp phải khi phụ huynh băn khoăn liệu sữa học đường rẻ hơn thì chất lượng có đảm bảo?. Sau khi chúng tôi tổ chức hội nghị triển khai tới từng phụ huynh, giúp họ hiểu chương trình sữa học đường được hỗ trợ ra sao từ chính quyền địa phương và doanh nghiệp thì phụ huynh đã đồng tình tham gia. Sau 3 tháng triển khai, phụ huynh được mời tham gia giám sát quá trình giao nhận và trẻ uống sữa nên đã rất yên lòng.

Theo thầy Tâm, còn gần 40% phụ huynh chưa cho con tham gia. Sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ càng có thêm động lực và niềm tin và “minh chứng” rõ ràng để tiếp tục tuyên truyền đến phụ huynh học sinh, giúp họ có đầy đủ thông tin và đăng ký cho con em mình thụ hưởng Chương trình này. “Thực tế số lượng đã tăng dần trong 3 tháng qua nên tôi tin thời gian tới sẽ tiếp tục tăng rất cao”, thầy Tâm khẳng định.

Cô Huỳnh Thị Hảo, Hiệu trưởng trường Mầm non Phước Thạnh, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì nhiều kinh nghiệm hơn về Sữa học đường vì tỉnh của cô đã triển khai Chương trình Sữa học đường từ năm 2007. “Hơn 10 năm qua Chương trình đã chứng minh thực tế giúp giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng rất nhiều; đồng thời giúp hỗ trợ tăng chiều cao đáng kể cho trẻ so với trước khi tham gia chương trình này, dù mỗi trẻ mới được uống 8 hộp sữa học đường/tháng. Tất cả phụ huynh đều đồng tình ủng hộ khi sản phẩm sữa học đường được sản xuất bởi Vinamilk”, cô Hảo cho biết.

Đây là lần thứ hai đến tham quan quy trình sản xuất sữa học đường, cô Hảo một lần nữa khẳng định rất an tâm, tin tưởng về chất lượng sữa mà các con uống mỗi ngày. Điều mà cô Hảo mong muốn là các địa phương chưa triển khai chương trình sữa học đường thì nên quan tâm và có kế hoạch thực hiện chương trình sữa học đường bởi đây là cơ hội rất tốt để cải thiện dinh dưỡng cho trẻ. Nhất là ở những nơi mà phụ huynh còn khó khăn, chưa có điều kiện cho con uống sữa học đường mỗi ngày nếu được sự hỗ trợ của tỉnh và doanh nghiệp về chi phí như chương trình sữa học đường đang triển khai ở tỉnh chúng tôi thì sẽ có ý nghĩa rất lớn, giúp trẻ phát triển. “Với tư cách là một nhà giáo, một người mẹ, tôi mong chương trình lan rộng để nhiều trẻ em trên cả nước được thụ hưởng chương trình này”, cô Hảo nói.

Cô Kim Vui, Phó trưởng Phòng GD- ĐT Huyện Đất Đỏ đúc kết: Sau chuyến tham quan chúng tôi thấy rất tự hào về việc học sinh của mình đang được uống những hộp sữa chất lượng như vậy. Với tư cách là người Việt Nam, tôi tự hào vì Việt Nam có thương hiệu Vinamilk lớn mạnh và uy tín không kém gì các nước phát triển.

“ Ngoài thành phần dinh dưỡng có sẵn trong sữa tươi nguyên liệu, sữa học đường phải có các thành phần bổ sung bắt buộc nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

Vì vậy, ngoài các vi chất bắt buộc nêu trên, sản phẩm “Sữa tươi tiệt trùng nhãn hiệu Vinamilk – 100% sữa tươi - Học đường” còn bổ sung 10 Vitamin (Vitamin PP (B3), Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin K1, Vitamin B6, Vitamin B5, Acid Folic) và 4 khoáng chất (Iod, Kẽm, Đồng, Selen) là hoàn toàn phù hợp với khuyến nghị của Bộ Y tế, Viện dinh dưỡng quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Nhiên - Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế cho rằng việc Vinamilk bổ sung các loại Vitamin (10 loại) và khoáng chất (4 loại) phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị dành cho người Việt Nam ở từng độ tuổi khác nhau. Việc bổ sung 14 vi chất với hàm lượng như đã được bổ sung trong sản phẩm của Vinamilk là hoàn toàn tốt và không hề ảnh hưởng cho sức khỏe.

Bác sĩ Trần Khánh Vân, Phó trưởng Khoa Vi chất dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng quốc gia Việt Nam cũng khẳng định: Việc sử dụng vi chất dinh dưỡng trong thực phẩm để cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng cho trẻ em hiện nay là cần thiết. Các loại vi chất dinh dưỡng và hàm lượng vi chất dinh dưỡng đưa vào sản phẩm sữa học đường tại Hà Nội hoàn toàn phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới và tốt cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.

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