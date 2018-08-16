Chuyện đời buồn của người đàn ông chân voi: 'Cũng một kiếp người nhưng phận tôi bạc quá'

Anh Lâm Văn Sáu (49 tuổi, ngụ xóm 11, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) ngồi gọt trái mướp trước hiên nhà để chuẩn bị bữa cơm trưa đạm bạc cho hai mẹ con. Cơ thể anh gầy gò, chỉ nặng 36kg nhưng khối u khổng lồ ở bàn chân trái đã chiếm 1/3 trọng lượng cơ thể. Trên khắp cơ thể của người đàn ông này còn hàng trăm khối u lớn nhỏ khác, trông rất đáng sợ. Khối u nặng ở chân tỳ xuống khiến bước chân của anh Sáu trở nên nặng nề, đi lại khó khăn, phải lê từng bước một. Đi được dăm bước, anh Sáu phải đứng lại thở dốc vì mệt mỏi.

20 năm trước, tích góp được một số tiền, vay mượn thêm anh em họ hàng, anh Sáu được người thân đưa ra Hà Nội thăm khám thì được kết luận mắc bệnh u xơ thần kinh. Căn bệnh này có thể chữa trị nhưng phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật, chi phí mỗi lần là 20 triệu đồng.

Anh Sáu là con thứ 6 trong gia đình có đến 9 người con. Ở cái tuổi mười tám đôi mươi thì tương lai của anh bỗng tối sầm lại khi phát hiện bàn chân trái mọc lên một khối u như viên bi rồi to như quả trứng. Không lâu sau đó, khối u lớn dần khiến việc đi lại càng thêm khó khăn. Trên cơ thể anh lần lượt mọc thêm hàng trăm khối u lớn nhỏ khác. Đi bệnh viện tuyến huyện thăm khám thì bác sỹ cho biết anh Sáu mắc phải bệnh chân voi, muốn phẫu thuật thì phải ra Hà Nội.

Ngoài khối u khổng lồ, cơ thể anh Sáu còn mọc thêm hàng trăm khối u lớn nhỏ khác - Ảnh: Thúy Hằng

Bố mất sớm, anh chị em trong nhà đều đã lập gia đình nhưng ai cũng khó khăn. Không có tiền phẫu thuật, anh Sáu quyết định trở về chấp nhận số phận.

Bệnh tật cùng hình hài dị dạng nên anh Sáu không có cơ hội lập gia đình như những người đàn ông khác. Anh trở nên mặc cảm, tự ti, sống thu mình, thui thui bên người mẹ già nua đã 85 tuổi.

"Phận tôi bạc quá"

Trước đây, khi còn sức khỏe, còn đi lại được anh Sáu cũng làm một sào ruộng và trồng ngô, trồng cà trong vườn, chăm nuôi con gà, con lợn kiếm thu nhập. Mấy năm trở lại đây, khối u lớn dần, sức khỏe kiệt quệ, anh chỉ biết ngày hai bữa lê bàn chân voi khó nhọc chăm lo cơm nước cho người mẹ già. Việc chợ búa mua thức ăn hàng ngày cũng phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Cuộc sống của hai mẹ con trông chờ vào đồng trợ cấp ít ỏi của nhà nước mà hàng tháng anh Sáu nhận được. Bà con lối xóm thương tình thỉnh thoảng lại đưa qua biếu bắp ngô, mớ rau, con cá cho hai mẹ con ăn qua ngày.

Không vợ không con, cuộc sống của anh Sáu chỉ biết thui thủi bên người mẹ già - Ảnh: Thúy Hằng

"Sinh ra cũng một kiếp người nhưng phận tôi bạc quá. Bệnh tật khiến tôi không thể lao động còn làm gánh nặng cho người mẹ già nua. Tôi cũng không có cơ hội được làm chồng, làm cha như những người đàn ông khác.

Đó là chưa kể những lúc trái gió trở trời, chân đau nhức khiến tôi chỉ muốn cầm dao chặt đứt bàn chân ra khỏi cơ thể", anh Sáu thở dài chia sẻ.

Ở cái tuổi xế chiều người đàn ông này chỉ ước được đi trên chính đôi bàn chân lành lặn, khỏe mạnh của mình. Thế nhưng, điều ước đơn giản này, không biết đến bao giờ anh Sáu mới thực hiện được.