Chương trình sữa học đường Hà Nội được chính thức triển khai

Vào sáng ngày 2.1.2019, những hộp sữa đầu tiên trong chương trình sữa học đường Hà Nội đã được trao cho các em học sinh trường tiểu học Kim Đồng, quận Ba Đình trong bầu không khí hân hoan, náo nức đánh dấu một sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với trẻ em Hà Nội nói riêng và trẻ em cả nước nói chung.

Đó chính là buổi Lễ phát động thực hiện chương trình Sữa học đường thành phố Hà Nội do Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội phối hợp với công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tổ chức với sự tham dự của Đại diện Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các sở ban ngành liên quan, đại diện Ban Giám Hiệu các trường mầm non và tiểu học tại quận Ba Đình, đại diện phụ huynh học sinh và hơn 2000 em học sinh của trường tiểu học Kim Đồng, Quận Ba Đình. Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát biểu tại sự kiện. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đề án Sữa học đường Hà Nội đã được thực hiện theo hình thức đấu thầu công khai, rộng rãi và minh bạch với những tiêu chuẩn đấu thầu khắt khe nhằm chọn ra nhà thầu uy tín, có đủ năng lực sản xuất với giá thành phù hợp.

Ông Nguyễn Hồng Sinh - Giám đốc kinh doanh nội địa của Vinamilk phát biểu tại sự kiện. Sau hơn 1 tháng xét thầu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức chọn công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk là đơn vị cung cấp sữa cho đề án với mức hỗ trợ 23% (cao hơn mức mời thầu 3%), đã giúp tiết kiệm cho ngân sách thành phố hơn 300 tỷ đồng. Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động thực hiện chương trình Sữa học đường TP Hà Nội. Tại buổi lễ phát động, Đại diện Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội và các Sở ban ngành, đại diện Phòng Giáo dục Đào tạo quận Ba Đình, Ban giám hiệu và Phụ huynh học sinh trường tiểu học Kim Đồng, đại diện công ty Vinamilk đã cùng nhau trao những hộp sữa học đường đầu tiên cho hơn 2000 em học sinh trường tiểu học Kim Đồng.

Em Đỗ Vũ Đan Linh - học sinh lớp 5A6, trường Tiểu học Kim Đồng đại diện các em học sinh phát biểu tại sự kiện. Đây chính là những “trái ngọt” đấu tiên của Quyết định 1340 của Thủ tướng chính phủ với mục tiêu: Cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em mẫu giáo và tiểu học thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa hàng ngày nhằm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em Việt Nam góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai”. Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, Vinamilk và giáo viên trao sữa cho các em học sinh trường Tiểu học Kim Đồng. Chương trình sữa học đường không chỉ có ý nghĩa nhân văn và ý nghĩa xã hội to lớn đối với sự phát triển của trẻ em Việt Nam - nguồn nhân lực trong tương lai của đất nước mà còn thể hiện rõ nét sự quyết tâm, đồng lòng của tất cả các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội, các quận huyện, các đơn vị nhà trường và hơn nữa là sự ủng hộ của cha mẹ học sinh và những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện chương trình. Bà Bùi Thị Hương - Giám đốc Điều hành Vinamilk trao sữa cho các em học sinh. Những vỏ hộp sữa được các em dán thành lời cảm ơn tới các lãnh đạo, cha mẹ và thầy cô. Dòng chữ ''Thank you'' được làm từ những vỏ hộp sữa, là thông điệp mà các em học sinh muốn dành tặng các vị lãnh đạo, cha mẹ và thầy cô. Tiết mục văn nghệ của các em trường Tiểu học Kim Đồng. Các em học sinh hào hứng uống sữa. Bên cạnh đó, chương trình còn giúp giảm bớt các gánh nặng về tài chính đối với gia đình và xã hội, đem lại cho các em sự bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn dinh dưỡng có lợi và giúp các em được hưởng đầy đủ, trọn vẹn các quyền lợi được nêu trong Công ước Quyền trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Việt Nam và Quốc tế.

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