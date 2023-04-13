Chủ tiệm vàng bỏ trốn cùng khoảng nợ 100 tỷ đồng bị người hơn 200 người dân đồng tố kiện

Xã hội 13/04/2023 07:19

Từ ngày 28/3 đến nay, hơn 250 lượt người dân ở các xã Bình Châu, Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tập trung trước tiệm vàng của vợ chồng ông T. để đòi nợ.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 12/4, Công an xã Bình Châu cho biết vừa có báo cáo liên quan đến việc hàng trăm người dân tìm đến nhà riêng của vợ chồng ông N.V.T. (57 tuổi) và bà V.T.T.H. (53 tuổi, trú thôn Định Tân, xã Bình Châu) để đòi nợ. 

Chủ tiệm vàng bỏ trốn cùng khoảng nợ 100 tỷ đồng bị người hơn 200 người dân đồng tố kiện - Ảnh 1
Sau khi được lực lượng chức năng vận động, những chủ nợ đã không còn tập trung trước tiệm vàng của vợ chồng ông T. - Ảnh: Báo VTC News

Theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, gười đến đòi nợ phần lớn sống xã Bình Châu (huyện Bình Sơn), xã Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi) và huyện Lý Sơn. Nhiều trong số này cho vợ chồng chủ tiệm vàng trên vay hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện cả hai vợ chồng đã bỏ đi khỏi địa bàn, không rõ tung tích.

Từ nguồn tường thuật của một số chủ nợ, họ cho gia đình bà H. mượn tiền để làm ăn nhưng đến hạn lấy tiền lãi, tiền gốc bà H. không có tiền để trả. Có người đã làm đơn cầu cứu, gửi cho các cơ quan chức năng và Công an tỉnh.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an xã Bình Châu đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn để được chỉ đạo, xử lý. Đồng thời, tổ chức lực lượng thường trực tại khu vực nhà riêng của ông T., bà H. để chủ động nắm tình hình .

Bên cạnh đó, vận động những người có liên quan chấp hành đúng quy định của pháp luật, thực hiện quy trình khiếu nại, khiếu kiện theo đúng thẩm quyền.

Đến nay, tình hình an ninh trật tự cơ bản được kiểm soát. Qua nắm tình hình dư luận, số tiền nợ của vụ việc khoảng gần 100 tỷ đồng.

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