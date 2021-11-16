Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: TP.HCM cần chuẩn bị tâm thế, đợt dịch thứ 5 có thể xảy ra

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng những tổn thất nặng nề do dịch bệnh gây ra có thể phải khắc phục trong thời gian dài, kéo dài đến năm 2022, đầu năm 2023, đặc biệt trong bối cảnh số ca nhiễm phát sinh hằng ngày của TP.HCM vẫn trên dưới 1.000 ca.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, sáng 16/11, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XV, đơn vị 10 với sự góp mặt của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ và thiếu tướng Phan Văn Xựng - chính ủy Bộ Tư lệnh TP - đã tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, Hóc Môn.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần nỗ lực của hệ thống chính trị và người dân TP đã đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo để kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, từng bước khôi phục kinh tế - văn hóa - xã hội.

Tuy nhiên, ông Phúc cho rằng những tổn thất nặng nề do dịch bệnh gây ra có thể phải khắc phục trong thời gian dài, kéo dài đến năm 2022, đầu năm 2023, đặc biệt trong bối cảnh số ca nhiễm phát sinh hằng ngày của TP.HCM vẫn trên dưới 1.000 ca.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Báo Pháp luật TP.HCM thông tin thêm về buổi gặp mặt cử tri, Chủ tịch nước đề nghị TP.HCM cần chuẩn bị tâm thế tốt hơn, chủ động hơn để phòng chống đợt dịch thứ 5 có thể xảy ra.

“Chúng ta không đặt vấn đề sớm thì chúng ta lại bị nặng. Cần tìm ra phương thức phù hợp để thực hiện mục tiêu kép trong bối cảnh dịch bệnh” - ông nói.

Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch nước đề nghị TP.HCM hướng đến mô hình nền kinh tế sáng tạo, trong đó chú ý đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách chính sách sâu rộng, hiệu quả và kịp thời.

Cùng với đó, TP.HCM cần tiếp tục phát huy nguồn lực trong xã hội, chú trọng hợp tác công tư, tháo gỡ nút thắt. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ hiệu quả chương trình tái cấu trúc kinh tế; khắc phục các tồn tại, bất cập trong hệ thống an sinh xã hội để hoạt động hiệu quả hơn.

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