Chủ shop tố khách mua áo nhưng đòi trả hàng bằng...vớ!

Xã hội 12/07/2017 16:06

Chủ shop tên T.L bức xúc khi bị khách hàng lừa đảo, mua áo mặc rồi nhưng lại nói nhận sai hàng và đòi trả lại bằng...mấy đôi vớ.

Trong một hội nhóm bán hàng trên Facebook, tài khoản có tên T.L chia sẻ câu chuyện gặp phải khách hàng lừa đảo với thái độ vô cùng bức xúc. Cụ thể, một người khách đặt hàng áo thun gia đình của cô. Tuy nhiên, khi nhận hàng xong, vị khách này cho rằng chủ shop gửi nhầm mấy đôi vớ. Thông qua số điện thoại, T.L tìm được trang Facebook của khách và té ngửa khi thấy người này cùng gia đình đang mặc áo thun mình đã gửi. Khi nhắn tin hỏi, vị khách này cho biết đó không phải tài khoản của mình.

Chủ shop tố khách mua áo nhưng đòi trả hàng bằng...vớ! - Ảnh 1
Chị T.L cảnh báo vị khách hàng lừa đảo trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Chủ shop tố khách mua áo nhưng đòi trả hàng bằng...vớ! - Ảnh 2
Vị khách này nhận áo thun gia đình từ chị T.L nhưng vẫn khiếu nại là nhận sai hàng và chụp hình vớ đi chân để phản hồi - Ảnh: Facebook

Chủ shop tố khách mua áo nhưng đòi trả hàng bằng...vớ! - Ảnh 3
Khiếu nại xong, người này vẫn hồn nhiên mặc áo thun chụp hình đăng tải Facebook - Ảnh: Facebook

Chủ shop tố khách mua áo nhưng đòi trả hàng bằng...vớ! - Ảnh 4
Đã nhận được áo nhưng khách hàng lại chụp hình nhận được vớ để khiếu nại - Ảnh: FBNV

Bài đăng của T.L nhận được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ từ cư dân mạng. Tất cả đều rất bức xúc trước hành vi lừa đảo của vị khách trên. Sau khi bị bóc phốt, người này đã xóa hoàn toàn bài đăng trên Facebook.

Chủ shop tố khách mua áo nhưng đòi trả hàng bằng...vớ! - Ảnh 5
Tất cả mọi người đều cực kỳ bức xúc trước hành vi lừa đảo này - Ảnh: Facebook

Chủ shop tố khách mua áo nhưng đòi trả hàng bằng...vớ! - Ảnh 6
Nhiều người không ngại ngần miệt thị vị khách - Ảnh: Facebook

Chủ shop tố khách mua áo nhưng đòi trả hàng bằng...vớ! - Ảnh 7
Ai cũng cho rằng hành vi của cô gái đáng bị lên án - Ảnh: Facebook

Chủ shop tố khách mua áo nhưng đòi trả hàng bằng...vớ! - Ảnh 8
Chỉ vì vài cái áo, cô gái bị cư dân mạng cho rằng mất hết giá trị con người - Ảnh: Facebook

Bộ ảnh chủ đề 'ấu dâm' gây xôn xao cộng đồng mạng

Bộ ảnh chủ đề 'ấu dâm' gây xôn xao cộng đồng mạng

Bộ ảnh mang tính nhân văn nhưng cách thể hiện lại khá phản cảm khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán.

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