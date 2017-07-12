Chủ shop tố khách mua áo nhưng đòi trả hàng bằng...vớ!

Chủ shop tên T.L bức xúc khi bị khách hàng lừa đảo, mua áo mặc rồi nhưng lại nói nhận sai hàng và đòi trả lại bằng...mấy đôi vớ.

Trong một hội nhóm bán hàng trên Facebook, tài khoản có tên T.L chia sẻ câu chuyện gặp phải khách hàng lừa đảo với thái độ vô cùng bức xúc. Cụ thể, một người khách đặt hàng áo thun gia đình của cô. Tuy nhiên, khi nhận hàng xong, vị khách này cho rằng chủ shop gửi nhầm mấy đôi vớ. Thông qua số điện thoại, T.L tìm được trang Facebook của khách và té ngửa khi thấy người này cùng gia đình đang mặc áo thun mình đã gửi. Khi nhắn tin hỏi, vị khách này cho biết đó không phải tài khoản của mình.

Bài đăng của T.L nhận được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ từ cư dân mạng. Tất cả đều rất bức xúc trước hành vi lừa đảo của vị khách trên. Sau khi bị bóc phốt, người này đã xóa hoàn toàn bài đăng trên Facebook.

Bộ ảnh chủ đề 'ấu dâm' gây xôn xao cộng đồng mạng Bộ ảnh mang tính nhân văn nhưng cách thể hiện lại khá phản cảm khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-shop-to-khach-mua-ao-nhung-doi-tra-hang-bang-vo-218919.html