Sau khi chồng chết vì tai nạn giao thông, tinh thần của chị P. trở nên không ổn định. Tối 29/8, chị đã giết chết con trai hai tuổi rồi uống thuốc tự tử.

Ông Nguyễn Xuân Giáp, Chủ tịch UBND xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đêm 29/8 trên địa bàn xã đã xảy ra một sự việc thương tâm.

Theo báo Thời đại, vào khoảng 3 giờ ngày 29/8, chị T.T.P (28 tuổi, ngụ tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu) đã sát hại con trai của mình là bé N.T.Q (2 tuổi). Sau khi giết con, chị P. cũng uống thuốc sâu tự tử.

Khi phát hiện sự việc, người thân đã đưa nạn nhân đến bệnh viện tỉnh Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, bé Q. đã tử vong còn chị P. vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, công an địa phương đã vào cuộc khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ sự việc. Được biết vợ chồng chị đã có hai con. Vào năm 2016 chồng chị P. đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Kể từ đó đến nay, tính cách chị P. cũng không còn bình thường như trước.

Người thân nghi ngờ có thể chị P. mắc chứng trầm cảm nên mới giết con trai rồi tự tử.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

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