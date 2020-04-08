Chồng bị chấn thương sọ não sau khi đi nhậu với bạn, vợ ngậm ngùi: ‘Sau cuộc vui của các anh chính là nỗi đau của vợ con’

Xã hội 08/04/2020 11:16

Nhiều giờ qua, câu chuyện người chồng bị tai nạn sau khi đi nhậu với bạn của một người vợ trẻ nhận được sự chú ý của dân mạng.

Từ trước đến nay, việc uống rượu bia rồi lái xe dẫn đến tai nạn giao thông luôn là vấn đề gây nhức nhối trong xã hội, khiến không ít gia đình rơi vào cảnh bi đát. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện của một người vợ kể về việc chồng bị tai nạn sau khi đi nhậu với bạn khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Theo lời kể của chị N.L, sau khi đi nhậu với bạn thì chồng chị gặp tai nạn. Nghe được tin, chị đã vội vã chạy đến chăm sóc chồng. Mặc dù chồng đã qua cơn nguy hiểm nhưng có thể về sau phải sống cảnh người thực vật.

Người vợ trẻ ngậm ngùi chia sẻ: “Đây nhé các anh chồng nhìn gương chồng em để mà rút kinh nghiệm. Việc đã rồi em viết bài này cũng không oán trách ai cả và cũng không ai muốn vậy cả. Em muốn nhấn mạnh rằng sau cuộc vui của các anh chính là nỗi đau của người thân của vợ con gia đình đấy ạ.

Chồng em sáng đi vẫn khoẻ mạnh vui vẻ yêu vợ thơm con nói anh đi uống bia với bạn ngay vườn nhà mình thôi lát anh về, mẹ con ở nhà chờ anh về ăn cơm. Em thấy nóng ruột mới gọi điện cho chồng thì anh bạn của chồng nghe điện thoại nói: 'Giờ anh biết nói sao nhỉ?’. Mình nghe đã thấy hoang mang rồi.

Anh báo chồng em bị tai nạn nhẹ thôi, đi từ từ xuống nhé. Như có điềm báo và cảm thấy có gì đó không lành, mình đã lấy hết tiền và thẻ ATM tới chỗ chồng. Một mình thân con gái đêm hôm phóng xe máy lên viện thấy chồng nằm bất động. Mấy bác sĩ ra hỏi chị là vợ của bệnh nhân à? Ra bác sĩ gặp cần chuẩn bị tâm lý cho vững nhé.

chong bi tan nan 1

chong bi tai nan 2
Câu chuyện về người vợ có chồng bị chấn thương sọ não sau khi đi nhậu với bạn khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh chụp màn hình

Rồi như sấm ngang tai, chồng em bị chấn thương sọ não. Đây mới chỉ là 1 phần nhé, cả đêm chồng đau đớn giãy giụa cũng chỉ có một mình mình nâng anh ấy lên vệ sinh rồi nôn mửa cũng tự đỡ. Mình có 43kg chồng thì gần 80kg. Nghĩ nó uất, lúc đó sợ lắm chỉ muốn đưa anh lên Hà Nội ngay và luôn nhưng dịch này cũng không thể đi nổi. Thôi thì đặt niềm tin vào bác sĩ và may mắn của chồng.

Sáng hôm sau đi chụp chiếu chồng vẫn mê man và phát hiện thêm khủng khiếp hơn nữa là chồng em chảy máu quanh não, não bị phù nề và vỡ xương cột sống. Lúc này em như sụp đổ lần 2, giờ làm gì được đây. Chồng đang khoẻ mạnh giờ có khỏi cũng thành người thực vật thôi.

Vừa nãy anh có tỉnh, em mới hỏi anh có hối hận không? Anh không nói được gì, chảy nước mắt và gật đầu. Hối hận cũng chẳng làm gì được nữa rồi. Mình vẫn luôn mạnh mẽ và thời gian này mình không dám ngủ vì sợ chồng thiếp đi lúc nào không hay. Sợ lắm mình vô cùng sợ, thế nên mình mới viết những dòng này cho đàn ông các anh đọc mà rút kinh nghiệm. Đừng để chuyện gì đáng tiếc xảy ra và mong có một phép màu”.

Chỉ sau 2 ngày, bài viết của chị N.L đã nhận về hơn 23 nghìn bình luận, 32 nghìn lượt chia sẻ từ cư dân mạng. Nhiều người để lại lời chúc cho gia đình, hy vọng chồng chị sẽ sớm hồi phục. Đồng thời cư dân mạng cũng khuyên mọi người nên bỏ thói quen lái xe sau khi uống rượu. Vì điều này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn đe dọa tính mạng của những người xung quanh.

Vụ tai nạn liên hoàn giữa container và 3 xe tải - hiện trường sự việc gây xôn xao

Vụ tai nạn liên hoàn giữa container và 3 xe tải - hiện trường sự việc gây xôn xao

Nhiều người không khỏi tò mò, thắc mắc nguyên nhân và diễn biến của vụ tai nạn liên hoàn này.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông gây bão mạng xã hội lái xe khi say rượu

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản