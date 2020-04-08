Chồng bị chấn thương sọ não sau khi đi nhậu với bạn, vợ ngậm ngùi: ‘Sau cuộc vui của các anh chính là nỗi đau của vợ con’

Theo lời kể của chị N.L, sau khi đi nhậu với bạn thì chồng chị gặp tai nạn. Nghe được tin, chị đã vội vã chạy đến chăm sóc chồng. Mặc dù chồng đã qua cơn nguy hiểm nhưng có thể về sau phải sống cảnh người thực vật.

Từ trước đến nay, việc uống rượu bia rồi lái xe dẫn đến tai nạn giao thông luôn là vấn đề gây nhức nhối trong xã hội, khiến không ít gia đình rơi vào cảnh bi đát. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện của một người vợ kể về việc chồng bị tai nạn sau khi đi nhậu với bạn khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Chồng em sáng đi vẫn khoẻ mạnh vui vẻ yêu vợ thơm con nói anh đi uống bia với bạn ngay vườn nhà mình thôi lát anh về, mẹ con ở nhà chờ anh về ăn cơm. Em thấy nóng ruột mới gọi điện cho chồng thì anh bạn của chồng nghe điện thoại nói: 'Giờ anh biết nói sao nhỉ?’. Mình nghe đã thấy hoang mang rồi.

Người vợ trẻ ngậm ngùi chia sẻ: “Đây nhé các anh chồng nhìn gương chồng em để mà rút kinh nghiệm. Việc đã rồi em viết bài này cũng không oán trách ai cả và cũng không ai muốn vậy cả. Em muốn nhấn mạnh rằng sau cuộc vui của các anh chính là nỗi đau của người thân của vợ con gia đình đấy ạ.

Anh báo chồng em bị tai nạn nhẹ thôi, đi từ từ xuống nhé. Như có điềm báo và cảm thấy có gì đó không lành, mình đã lấy hết tiền và thẻ ATM tới chỗ chồng. Một mình thân con gái đêm hôm phóng xe máy lên viện thấy chồng nằm bất động. Mấy bác sĩ ra hỏi chị là vợ của bệnh nhân à? Ra bác sĩ gặp cần chuẩn bị tâm lý cho vững nhé.

Câu chuyện về người vợ có chồng bị chấn thương sọ não sau khi đi nhậu với bạn khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh chụp màn hình

Rồi như sấm ngang tai, chồng em bị chấn thương sọ não. Đây mới chỉ là 1 phần nhé, cả đêm chồng đau đớn giãy giụa cũng chỉ có một mình mình nâng anh ấy lên vệ sinh rồi nôn mửa cũng tự đỡ. Mình có 43kg chồng thì gần 80kg. Nghĩ nó uất, lúc đó sợ lắm chỉ muốn đưa anh lên Hà Nội ngay và luôn nhưng dịch này cũng không thể đi nổi. Thôi thì đặt niềm tin vào bác sĩ và may mắn của chồng.

Sáng hôm sau đi chụp chiếu chồng vẫn mê man và phát hiện thêm khủng khiếp hơn nữa là chồng em chảy máu quanh não, não bị phù nề và vỡ xương cột sống. Lúc này em như sụp đổ lần 2, giờ làm gì được đây. Chồng đang khoẻ mạnh giờ có khỏi cũng thành người thực vật thôi.

Vừa nãy anh có tỉnh, em mới hỏi anh có hối hận không? Anh không nói được gì, chảy nước mắt và gật đầu. Hối hận cũng chẳng làm gì được nữa rồi. Mình vẫn luôn mạnh mẽ và thời gian này mình không dám ngủ vì sợ chồng thiếp đi lúc nào không hay. Sợ lắm mình vô cùng sợ, thế nên mình mới viết những dòng này cho đàn ông các anh đọc mà rút kinh nghiệm. Đừng để chuyện gì đáng tiếc xảy ra và mong có một phép màu”.

Chỉ sau 2 ngày, bài viết của chị N.L đã nhận về hơn 23 nghìn bình luận, 32 nghìn lượt chia sẻ từ cư dân mạng. Nhiều người để lại lời chúc cho gia đình, hy vọng chồng chị sẽ sớm hồi phục. Đồng thời cư dân mạng cũng khuyên mọi người nên bỏ thói quen lái xe sau khi uống rượu. Vì điều này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn đe dọa tính mạng của những người xung quanh.