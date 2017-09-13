Chở nhau đi chợ bằng xe đạp điện, vợ chồng gặp tai nạn thương tâm

Xã hội 13/09/2017 17:20

Đưa vợ đi chợ bằng xe đạp điện nhưng không may va quẹt với xe ô tô tải chạy trên Quốc lộ 1 A, vụ tai nạn khiến ông T. tử vong, bà Q. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 13/9/2017 tại ngã tư giao nhau giữa đường N5 và đường ngang thuộc xóm 13, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Nạn nhân là hai vợ chồng ông Nguyễn Phúc T. (sinh năm 1948) trú xã Minh Sơn, huyện Đô Lương và bà Nguyễn Thị Q. (sinh năm 1948).

Theo thông tin trên báo An ninh Thủ đô, sáng nay, ông T. chở vợ đi chợ về bằng xe đạp điện. Đến ngã tư nói trên, bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải mang biển kiểm soát: 37R – 014.30 đang chạy hướng Đô Lương – QL 1A.

Chở nhau đi chợ bằng xe đạp điện, vợ chồng gặp tai nạn thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: ANTĐ

Cú va chạm mạnh khiến ông T. mất tay lái ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Bà Q. bị thương nặng đã được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã đến phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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Chỉ còn cách điểm đến 1 giờ đồng hồ chạy xe máy, cô gái ngồi sau xe vì ngủ gật đã ngã xuống đường, lăn vào mương nước tử vong, chàng trai loạng choạng tay lái bị té gãy chân.

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