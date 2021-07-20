Chỉ một cú nhấp vào đường link lạ, người phụ nữ 'mất trắng' 300 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng

Xã hội 20/07/2021 13:52

Sau khi đăng nhập vào đường link lạ do khách hàng mua tranh gửi qua, người phụ nữ ở Hà Nội bỗng nhiên 'bay' 300 triệu trong tài khoản.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố bị can Võ Văn Huy (SN 1999, trú tại xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 16/6, Công an quận Đống Đa tiếp nhận đơn trình báo của bà V.T. (ở quận Đống Đa) về việc bị đối tượng chiếm đoạt 300 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Sau khi nhập cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã nhanh chóng xác định được đối tượng nghi vấn là Võ Văn Huy.

Chiều này 3/7, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng này đang lẩn trốn tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tại cơ quan Công an, Huy khai nhận tất cả thủ đoạn đã thực hiện để chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng của bà T. Toàn bộ số tiền đã lừa đảo được Huy sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

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Đối tượng Võ Văn Huy bị khởi tố về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản' - Ảnh: Người Lao động

Theo báo Dân Việt, thủ đoạn của đối tượng lừa đảo là khi thấy bà T. đăng ảnh rao bán một bức tranh trên mạng, hắn ta đã nhắn tin hỏi mua. Sau đó, lấy lý do đang sinh sống tại nước ngoài nên sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho bà T. Đối tượng yêu cầu người phụ nữ cung cấp thông tin như số tài khoản, tên người thụ hưởng tại ngân hàng.

Khi có được thông tin bà T. cung cấp, đối tượng đã làm một hóa đơn chuyển tiền quốc tế giả mạo và yêu cầu bà T. cung cấp cho hắn số điện thoại để nhận mã OTP. Lúc này, đối tượng gửi cho bà T. một đường link lạ, hướng dẫn đăng nhập thông tin tài khoản để hoàn tất thủ tục nhận tiền bán tranh.

Sau khi bà T. nhập tài khoản và mật khẩu ngân hàng thì đối tượng đã nắm được hết thông tin tài khoản của bà và phát hiện trong tài khoản tiết kiệm có đến 650 triệu đồng. Thấy mồi ngon, đối tượng đã thực hiện tất toán tiết kiệm và chuyển ngay 300 triệu đồng sang tài khoản cá nhân của mình. Ngay sau khi bà T. Phát hiện mình bị lừa mất 300 triệu đồng, bà T. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Công an quận Đống Đa đã triệu tập đối tượng từ Quảng Trị về Hà Nội để tiếp tục công tác điều tra. Được biết, Võ Văn Huy có 1 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

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