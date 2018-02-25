Chị em diện quần tất mỏng đến lộ 'hàng' ra giữa phố khiến dân mạng bất bình

Trước sự chứng kiến của nhiều người, một số cô gái vẫn vô tư diện quần tất mỏng dính, lộ nội y ra đường khiến nhiều người 'nóng' mắt.
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Những ngày gần đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước loạt ảnh một số chị em phụ nữ diện quần tất mỏng dính, lộ nội y đi chơi xuân. Dẫu biết ăn mặc là quyền tự do cá nhân, tuy nhiên mỗi người nên biết cách điều chỉnh sao cho lịch sự, phù hợp với môi trường sống.
Loạt ảnh lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận về nhiều ý kiến phản đối. "Mặc đồ phải phù hợp với hoàn cảnh. Ví dụ như đi biển chơi thì có quyền mặc đồ hở. Nhưng giữa phố thế kia và trước sự chứng kiến của nhiều người, chị em nên chú ý hơn để tránh bị đánh giá không tốt", Thùy Linh nhận xét.
"Mặc mà như không mặc thế này thực sự quá phản cảm. Chị em không thấy bản thân quá vô duyên hay sao?", Thanh Hằng bình luận.
"Mùa lạnh thì mặc quần tất mỏng dính, mùa hè lại mặc quần ngắn cũn cỡn. Một số cô gái nên xem xét lại cách ăn mặc để không kém duyên, phản cảm trong mắt người khác", Ngọc Anh bày tỏ.