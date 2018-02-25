Chị em diện quần tất mỏng đến lộ 'hàng' ra giữa phố khiến dân mạng bất bình

Những ngày gần đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước loạt ảnh một số chị em phụ nữ diện quần tất mỏng dính, lộ nội y đi chơi xuân. Dẫu biết ăn mặc là quyền tự do cá nhân, tuy nhiên mỗi người nên biết cách điều chỉnh sao cho lịch sự, phù hợp với môi trường sống.

Chẳng ai làm lơ nổi trước hình ảnh chiếc quần tất mỏng dính lộ cả nội y này - Ảnh: Facebook

Mặc quần tất da cùng chiếc váy quá ngắn khiến cô gái vô tình lộ 'hàng' giữa phố - Ảnh: Facebook

Dù ngồi trên chiếc xe đắt tiền nhưng hình ảnh phản cảm này khiến cô gái xinh đẹp mất điểm hoàn toàn - Ảnh: Facebook

Cơ thể lồ lộ sau lớp quần tất mỏng dính thu hút sự chú ý của nhiều người - Ảnh: Facebook

Nhiều người lầm tưởng quần tất dày dặn lắm nên vô tư mặc ra đường - Ảnh: Facebook

Dù là vô tình hay hữu ý, sự cố lộ 'hàng' này cũng khiến nhiều người bàn tán xôn xao - Ảnh: Facebook

Dù đang giao dịch ở ngân hàng, một nơi khá lịch sự và đông người nhưng cô gái trẻ vẫn vô tư ăn mặc phản cảm - Ảnh: Facebook

Trên xe buýt trước sự chứng kiến của nhiều người, cô gái trẻ vẫn vô tư mặc quần tất mỏng dính - Ảnh: Facebook

Loạt ảnh lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận về nhiều ý kiến phản đối. "Mặc đồ phải phù hợp với hoàn cảnh. Ví dụ như đi biển chơi thì có quyền mặc đồ hở. Nhưng giữa phố thế kia và trước sự chứng kiến của nhiều người, chị em nên chú ý hơn để tránh bị đánh giá không tốt", Thùy Linh nhận xét.