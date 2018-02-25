Chị em diện quần tất mỏng đến lộ 'hàng' ra giữa phố khiến dân mạng bất bình

Xã hội 25/02/2018 15:20

Trước sự chứng kiến của nhiều người, một số cô gái vẫn vô tư diện quần tất mỏng dính, lộ nội y ra đường khiến nhiều người 'nóng' mắt.

Những ngày gần đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước loạt ảnh một số chị em phụ nữ diện quần tất mỏng dính, lộ nội y đi chơi xuân. Dẫu biết ăn mặc là quyền tự do cá nhân, tuy nhiên mỗi người nên biết cách điều chỉnh sao cho lịch sự, phù hợp với môi trường sống. 

Chị em diện quần tất mỏng đến lộ 'hàng' ra giữa phố khiến dân mạng bất bình - Ảnh 1
Chẳng ai làm lơ nổi trước hình ảnh chiếc quần tất mỏng dính lộ cả nội y này - Ảnh: Facebook
Chị em diện quần tất mỏng đến lộ 'hàng' ra giữa phố khiến dân mạng bất bình - Ảnh 2
Mặc quần tất da cùng chiếc váy quá ngắn khiến cô gái vô tình lộ 'hàng' giữa phố - Ảnh: Facebook
Chị em diện quần tất mỏng đến lộ 'hàng' ra giữa phố khiến dân mạng bất bình - Ảnh 3
Dù ngồi trên chiếc xe đắt tiền nhưng hình ảnh phản cảm này khiến cô gái xinh đẹp mất điểm hoàn toàn - Ảnh: Facebook
Chị em diện quần tất mỏng đến lộ 'hàng' ra giữa phố khiến dân mạng bất bình - Ảnh 4
Cơ thể lồ lộ sau lớp quần tất mỏng dính thu hút sự chú ý của nhiều người - Ảnh: Facebook
Chị em diện quần tất mỏng đến lộ 'hàng' ra giữa phố khiến dân mạng bất bình - Ảnh 5
Nhiều người lầm tưởng quần tất dày dặn lắm nên vô tư mặc ra đường - Ảnh: Facebook
Chị em diện quần tất mỏng đến lộ 'hàng' ra giữa phố khiến dân mạng bất bình - Ảnh 6
Dù là vô tình hay hữu ý, sự cố lộ 'hàng' này cũng khiến nhiều người bàn tán xôn xao - Ảnh: Facebook
Chị em diện quần tất mỏng đến lộ 'hàng' ra giữa phố khiến dân mạng bất bình - Ảnh 7
Dù đang giao dịch ở ngân hàng, một nơi khá lịch sự và đông người nhưng cô gái trẻ vẫn vô tư ăn mặc phản cảm - Ảnh: Facebook
Chị em diện quần tất mỏng đến lộ 'hàng' ra giữa phố khiến dân mạng bất bình - Ảnh 8
Trên xe buýt trước sự chứng kiến của nhiều người, cô gái trẻ vẫn vô tư mặc quần tất mỏng dính - Ảnh: Facebook

Loạt ảnh lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận về nhiều ý kiến phản đối. "Mặc đồ phải phù hợp với hoàn cảnh. Ví dụ như đi biển chơi thì có quyền mặc đồ hở. Nhưng giữa phố thế kia và trước sự chứng kiến của nhiều người, chị em nên chú ý hơn để tránh bị đánh giá không tốt", Thùy Linh nhận xét.

"Mặc mà như không mặc thế này thực sự quá phản cảm. Chị em không thấy bản thân quá vô duyên hay sao?", Thanh Hằng bình luận.

"Mùa lạnh thì mặc quần tất mỏng dính, mùa hè lại mặc quần ngắn cũn cỡn. Một số cô gái nên xem xét lại cách ăn mặc để không kém duyên, phản cảm trong mắt người khác", Ngọc Anh bày tỏ.

'Nóng mắt' với thời trang xuyên thấu, khoe thân phản cảm khi đi chùa dịp Tết

'Nóng mắt' với thời trang xuyên thấu, khoe thân phản cảm khi đi chùa dịp Tết

Dù một số đền chùa đã trưng biển đề nghị khách thăm quan ăn mặc lịch sự, một số chị em vẫn vô tư diện áo xuyên thấu lộ nội y, quần ngắn cũn cỡn để đi lễ đầu năm.

Xem thêm
Từ khóa:   ăn mặc phản cảm cô gái ăn mặc phản cảm giới trẻ ăn mặc phản cảm ra đường

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 10 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày