Chị chồng Phú Thọ đi bắt ghen thay em dâu, tát thẳng mặt em trai, dạy dỗ 'tiểu tam' cực đanh thép

Xã hội 11/03/2021 12:17

Một vụ đánh ghen trên đại bàn tỉnh Phú Thọ khiến nhiều người xôn xao. Trong đó, chính chị chồng là người dắt em dâu đến quán karaoke trừng trị em trai và tiểu tam.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip đánh ghen tại Phú Thọ. Tuy nhiên, khác với những vụ việc trước khi vợ của các ông chồng “trăng hoa” phải tận tay tìm bắt thì lần này, nhân vật chính lại là “bà chị chồng quyền lực”. Được biết, bà chị này đã lái Mercedes đến tận quán karaoke để “trừng trị” cả em trai và “tiểu tam”.

Theo camera của quán karaoke này ghi lại, hai người phụ nữ bước vào liền yêu cầu được dẫn tới phòng anh S. - một khách đang có mặt tại quán. Tuy đã cố từ chối, nhưng với thái độ gay gắt và quyết liệt của người phụ nữ áo trắng, nhân viên đành “thành thật khai báo”.

danh ghen 1
Chị chồng và em dâu trong câu chuyện - Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip bắt đầu với những lời chất vấn cực gắt của người phụ nữ quyền lực:

- Thằng kia, mày đi đâu, đêm qua mày đi đâu?

- Ngày nghỉ em đưa các em em đi chơi.

- Đưa cái gì mà đưa, mày ngồi xuống, mặc áo vào, đưa ra xe... đi về... mày thích bật không? Nhà cửa không nhòm ngó, mẹ ở nhà, vợ con ở nhà... mày thích hoa hoét ấy gì...

Thấy em trai có ý định cãi lời, bà chị không do dự mà giáng thẳng cho một cú tát vào mặt người em. Không khí trong phòng cũng trở nên ngày càng căng thẳng. 

danh ghen 2
Anh chồng bị chị tát - Ảnh: Cắt từ clip

Không những “ra tay” với em trai, bà chị này còn không quên dạy cho kẻ “tiểu tam” kia một bài học: “Chị nói em biết này, em là cái loại con giáp thứ 13 chị không thèm nói. Nhưng em muốn làm gì thì làm, S. nhà chị nó đã có vợ và 2 con rồi, tránh xa nó ra là thứ nhất. Thứ 2 là tất cả thằng đàn ông có vợ em đừng dính líu... Chị cho em đêm nay 'phắn, biến' nhanh khỏi đất này không đừng trách chị nghe chưa. Nhớ nhé, đừng để chị nói".

Vụ việc được khép lại với lời ra lệnh của bà chị: “Thằng kia cầm tiền ra thanh toán, tất cả đi về, về công ty tao nói chuyện với chúng mày sau... thằng này nữa cũng đi về, nhanh!".

Hiện đoạn clip đánh ghen này vẫn đang gây xôn xao, nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Thế mới nói, có vẻ như trong thời buổi hiện nay, các màn đánh ghen, cấu xé nhau giữa phố đã không còn phù hợp, thay vào đó, những người phụ nữ thông minh, khéo léo và năng động với thời cuộc đã có cách ứng xử văn mình hơn, vừa làm “kẻ thứ ba” tự thấy xấu hổ vừa khiến người người nể phục.

Thông tin chi tiết về vụ tai nạn xe đầu kéo làm một người đi bộ tử vong tại Thanh Hóa

Thông tin chi tiết về vụ tai nạn xe đầu kéo làm một người đi bộ tử vong tại Thanh Hóa

Chiều ngày 10/3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ TNGT xảy ra tại xã Hoằng Đồng, Hoằng Hóa làm 1 người đi bộ tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Phú Thọ câu chuyện gây bão chị chồng

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 52 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn