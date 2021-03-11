Chị chồng Phú Thọ đi bắt ghen thay em dâu, tát thẳng mặt em trai, dạy dỗ 'tiểu tam' cực đanh thép

Theo camera của quán karaoke này ghi lại, hai người phụ nữ bước vào liền yêu cầu được dẫn tới phòng anh S. - một khách đang có mặt tại quán. Tuy đã cố từ chối, nhưng với thái độ gay gắt và quyết liệt của người phụ nữ áo trắng, nhân viên đành “thành thật khai báo”.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip đánh ghen tại Phú Thọ . Tuy nhiên, khác với những vụ việc trước khi vợ của các ông chồng “trăng hoa” phải tận tay tìm bắt thì lần này, nhân vật chính lại là “bà chị chồng quyền lực”. Được biết, bà chị này đã lái Mercedes đến tận quán karaoke để “trừng trị” cả em trai và “tiểu tam”.

- Ngày nghỉ em đưa các em em đi chơi.

- Đưa cái gì mà đưa, mày ngồi xuống, mặc áo vào, đưa ra xe... đi về... mày thích bật không? Nhà cửa không nhòm ngó, mẹ ở nhà, vợ con ở nhà... mày thích hoa hoét ấy gì...

Thấy em trai có ý định cãi lời, bà chị không do dự mà giáng thẳng cho một cú tát vào mặt người em. Không khí trong phòng cũng trở nên ngày càng căng thẳng.

Anh chồng bị chị tát - Ảnh: Cắt từ clip

Không những “ra tay” với em trai, bà chị này còn không quên dạy cho kẻ “tiểu tam” kia một bài học: “Chị nói em biết này, em là cái loại con giáp thứ 13 chị không thèm nói. Nhưng em muốn làm gì thì làm, S. nhà chị nó đã có vợ và 2 con rồi, tránh xa nó ra là thứ nhất. Thứ 2 là tất cả thằng đàn ông có vợ em đừng dính líu... Chị cho em đêm nay 'phắn, biến' nhanh khỏi đất này không đừng trách chị nghe chưa. Nhớ nhé, đừng để chị nói".

Vụ việc được khép lại với lời ra lệnh của bà chị: “Thằng kia cầm tiền ra thanh toán, tất cả đi về, về công ty tao nói chuyện với chúng mày sau... thằng này nữa cũng đi về, nhanh!".

Hiện đoạn clip đánh ghen này vẫn đang gây xôn xao, nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Thế mới nói, có vẻ như trong thời buổi hiện nay, các màn đánh ghen, cấu xé nhau giữa phố đã không còn phù hợp, thay vào đó, những người phụ nữ thông minh, khéo léo và năng động với thời cuộc đã có cách ứng xử văn mình hơn, vừa làm “kẻ thứ ba” tự thấy xấu hổ vừa khiến người người nể phục.