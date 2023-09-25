Chạy xe máy ngược chiều tông vào ô tô, người đàn ông tử vong sau quãng đường 10m bị kéo lê

Xã hội 25/09/2023 08:40

Cú va chạm mạnh, khiến người đàn ông bị ô tô kéo lê khoảng 10m trên đường, tử vong tại chỗ, chiếc xe máy của người này cũng bị mắc kẹt dưới gầm trước ô tô.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 25/9, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24/9. Thời điểm này, ô tô biển số tỉnh Bình Dương đang chạy trên Quốc lộ 1, hướng từ An Sương về Suối Tiên.

Chạy xe máy ngược chiều tông vào ô tô, người đàn ông tử vong sau quãng đường 10m bị kéo lê - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông

Khi đang đổ dốc cầu vượt Sóng Thần, phường An Bình, TP Dĩ An, thì va chạm trực diện với xe máy do anh N.Đ.H (40 tuổi, quê Hà Nam) điều khiển chạy ngược chiều.

Cú va chạm mạnh, khiến anh H. bị ô tô kéo lê khoảng 10m trên đường, tử vong tại chỗ, chiếc xe máy của người này cũng bị mắc kẹt dưới gầm trước ô tô.

Chạy xe máy ngược chiều tông vào ô tô, người đàn ông tử vong sau quãng đường 10m bị kéo lê - Ảnh 2
Hai phương tiện hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ bắn tung toé - Ảnh: Người Lao Động

Dẫn tin từ báo Giao Thông, ngay khi nhận tin báo, Công an TP Dĩ An và đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TP.HCM) có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Sau khi tai nạn xảy ra, giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

Người thân cho hay trước đây anh H làm bảo vệ, nhưng khoảng một tháng nay người này thất nghiệp.

Từ khóa:   tai nạn tai nạn giao thông tin xã hội

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