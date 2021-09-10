Cháu bé 5 tuổi bị ong vò vẽ đốt 50 vết khi trèo cây hái nhãn được cứu sống sau 1 tháng điều trị, chăm sóc đặc biệt

Xã hội 10/09/2021 14:48

Cháu bé 5 tuổi bị ong vò vẽ đốt 50 vết được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng rối loạn chức năng đông máu và suy thận…

Theo báo Giao thông đưa tin, trưa 10/9, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, sau 1 tháng điều trị, chăm sóc tích cực, sức khỏe cháu bé V.H.H (5 tuổi, thôn Ra Lộc - A Sóc, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị ong vò vẽ đốt 50 vết khi trèo hái nhãn đã dần ổn định, ăn uống tốt và được ra viện.

Trước đó, ngày 10/8, cháu H. cùng 2 cháu khác ở thôn Ra Lộc - A Sóc trèo hái nhãn thì bất ngờ bị ong vò vẽ đốt. Trong đó, cháu L.T.S.T (6 tuổi) đã ngừng tuần hoàn hô hấp lúc vào viện, mặc dù được các bác sĩ hồi sức nhi nỗ lực cứu chữa nhưng đã không qua khỏi. Cháu bé còn lại trong 3 cháu bé trên bị ong đốt nhẹ hơn, đã xuất viện trước cháu V.H.H.

Còn cháu H. bị đốt 50 vết nên đã được nhanh chóng đưa vào Trung tâm y tế huyện A Lưới, chuyển bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế vì rối loạn chức năng đông máu và suy thận. Sau đó, cháu H. được chuyển sang tiếp đến Khoa Hồi sức tích cực và Cấp cứu Nhi thuộc Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế.

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Cháu bé bị ong đốt khi chuyển vào viện trong tình trạng nguy kịch được điều trị, chăm sóc tích cực - Ảnh: Báo Giao thông

Khi nhập viện cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế, cháu bé trong tình trạng có hơn 50 vết ong đốt, nhiễm khuẩn huyết, biến chứng tổn thương đa cơ quan (gan, thận, tan máu, tiêu cơ vân, tiểu myoglobin), rối loạn chức năng đông máu, suy thận cấp. Do đó, cháu bé đã được sử dụng kháng sinh, kháng viêm, chống dị ứng và đặc biệt tiến hành lọc máu liên tục.

Ngày 13/8, cháu đang thở oxy, xuất hiện biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển đe dọa nguy kịch tính mạng, phải hồi sức tích cực, thở máy, tiếp tục lọc máu. Ngày 18/8, sau 6 ngày thở máy, cháu bé trên được cai thở máy. Ngày 20/8, sau 10 ngày lọc máu và sử dụng hết 5 quả lọc, cháu được ngưng lọc máu liên tục.

Sau 1 tháng được điều trị, chăm sóc đặc biệt, cháu bé đã được xuất viện. Bệnh viện Trung ương Huế cho hay: “Sau tròn 1 tháng điều trị, chăm sóc tích cực, sức khỏe cháu dần ổn định, cháu linh hoạt, ăn uống tốt và được ra viện. Đây là một trường hợp bệnh nặng và khó, đe dọa tử vong cao, với sự quyết tâm và nỗ lực cao nhất, các bác sĩ của Trung tâm Nhi đã nhanh chóng quyết định thực hiện các kỹ thuật hiện đại trong hồi sức đặc biệt là lọc máu liên tục để cứu sống bệnh nhi”.

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Trong khi 3 cháu bé trèo cây hái nhãn thì vô tình đụng phải một tổ ong vò vẽ, 1 trong 3 cháu bé đã tử vong.

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