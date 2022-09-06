Cháu bé 2 tuổi ở Hải Phòng bị mẹ ruột nhẫn tâm đem bán đã trở về với bố

Để có tiền trả nợ, tiêu xài, Vũ Thị Hiền (26 tuổi) cùng đồng bọn tìm người bán chính con ruột của mình.

Ngày 6/9, theo thông tin từ báo CAND, Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) đã tổ chức bàn giao cháu B.G.B. (sinh ngày 13/8/2020) cho bố đẻ là anh Bùi Văn T., sau vụ việc cháu bị mẹ đẻ là Vũ Thị Hiền mang đi bán trước đó.

Công an quận Đồ Sơn bàn giao cháu bé cho bố đẻ nuôi dưỡng, chăm sóc. Ảnh: Zing

Thông tin về vụ việc, Zing cho biết, tối 28/8, Công an quận Đồ Sơn tiếp nhận trình báo của bà N.T.T. (42 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) về việc phát hiện một số người có dấu hiệu giữ người trái pháp luật.

Qua xác minh, công an xác định 3 người thuộc diện nghi vấn gồm Vũ Thị Hiền (mẹ đẻ B., 26 tuổi, quê Nam Định), Đặng Văn Dũng (33 tuổi, quê Hải Phòng) và Bùi Thị Phương (32 tuổi, quê Hòa Bình). Những người này sau đó được đưa về trụ sở làm việc.

Khai với cảnh sát, Hiền cho biết lấy chồng cách đây 2 năm. Do mâu thuẫn, vợ chồng Hiền ly thân. Nghi phạm cùng bé B. về sống với bố mẹ đẻ ở Hải Dương.

Do thiếu tiền trả nợ, lại được Dũng và Phương dụ dỗ, Hiền quyết định bán con đẻ để lấy tiền. Đến ngày 27/8, Hiền đã cùng với Dũng và Phương thuê xe đưa cháu B. đi TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để tìm người có nhu cầu mua thực hiện giao dịch.

Do cháu B. tại thời điểm đó chưa được làm giấy khai sinh nên người mua không đồng ý, việc bán con của người mẹ mất nhân tính bất thành nên cả ba quay về nhà tìm phương thức khác.

Tối 28/8, hành vi của 3 nghi phạm bị phát hiện. Tới ngày 31/8, bố đẻ và ông của B. đã đến trụ sở Công an quận Đồ Sơn để đón bé về nhà.

Vũ Thị Hiền (giữa) bị Công an quận Đồ Sơn bắt giam. Ảnh: CAND

Công an đã tạm giữ hình sự Hiền, Dũng và Phương để điều tra hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

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