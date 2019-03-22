Trong lúc chờ cuốn lưới, lợi dụng xung quanh không có ai, Minh đã thực hiện hành vi đồi bại với em vợ.

Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam đối tượng Đoàn Hoàng Minh (33 tuổi, ngụ xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, vào sáng ngày 15/12/2018, Minh rủ bé N. (SN 2005, em vợ Minh) đến cửa sông thuộc ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ để giăng lưới bắt cá.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, trong lúc chờ cuốn lưới, lợi dụng xung quanh không có ai, Minh đã thực hiện hành vi đồi bại với em N. và bị nạn nhân chống cự quyết liệt rồi bỏ chạy.

Sau đó N. đã kể lại toàn bộ sự việc với gia đình và đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận điều tra, Công an huyện Phú Quốc đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Đoàn Hoàng Minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Nghi phạm Đoàn Hoàng Minh - Ảnh: Dân Việt

Chiều 26/2 vừa qua, TAND huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Vi Thanh Ký (SN 1991, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là em vợ của Ký.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ ngày 18/12/2018, Vi Thanh Ký nhậu với họ hàng ở nhà bố mẹ vợ. Đến khoảng 20 giờ, đối tượng mượn xe máy của mẹ vợ để đi mua mì tôm về ăn.

Ký nói với em vợ là L.T.X. (SN 2004) rằng: "Ngồi lên xe ra đây mua gói mì tôm rồi lấy xe về". Sau đó Ký chở em vợ đến chỗ vắng, dùng vũ lực khống chế để thực hiện hành vi đồi bại mặc cháu X. van xin.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Ký đe dọa cháu X. không được kể cho ai rồi chở cháu về nhà. Thấy con có biểu hiện bất thường, gia đình gặng hỏi và bé gái đã kể lại toàn bộ sự việc. Phẫn nộ trước hành vi thú tính của Ký, gia đình đã làm đơn tố cáo lên công an.

Kết quả giám định pháp y cho thấy cháu X. bị thương ngoài da và bị xâm hại tình dục.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi đúng như cáo trạng đã nêu. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Vi Thanh Ký 7 năm 6 tháng tù giam.

Lời khai ban đầu của gã bán thịt xâm hại bé gái 9 tuổi trong vườn chuối Sau khi đưa bé gái 9 tuổi đến khu vực vườn chuối gần cánh đồng, gã bán thịt đã bịt miệng, bẻ tay rồi thực hiện hành vi thú tính với nạn nhân.

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