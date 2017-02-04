Chân dung người mẹ nhẫn tâm đánh chết con gái 4 tuổi chỉ vì không chịu đánh răng buổi sáng

Xã hội 04/02/2017 14:02

Vào ngày 3 tháng 2 vừa qua, dư luận thế giới đã xôn xao vì thông tin một bé gái 4 tuổi bị mẹ ruột của mình giết chết trong nhà tắm vì một nguyên nhân không ai có thể ngờ tới, theo Mirror.

Như thông tin được đăng tải trên trang này, một bé gái bốn tuổi ở Washington, Mỹ được cảnh sát xác định tử vong vì một vết thương chí mạng ở phần đầu vào ngày 2 – 2. Vì nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của bé gái nên cảnh sát đã vào cuộc điều tra.

Chân dung người mẹ nhẫn tâm đánh chết con gái 4 tuổi chỉ vì không chịu đánh răng buổi sáng - Ảnh 1
Chân dung người mẹ giết chết con của mình vì bé không chịu đánh răng. Ảnh: Mirror

Khi cảnh sát đến nhà để tiến hành điều tra, mẹ của cô bé là Iris Hernandez-Rivas, năm nay 20 tuổi cho biết vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày thứ hai sau khi con gái của cô vào tắm khoảng 15 đến 20 phút. Vì thấy con gái tắm quá lâu nên cô đã vào xem và phát hiện cô bé đang nằm úp mặt vào trong bồn tắm.

Sau đó vì quá sốc và hoảng sợ nên hơn một giờ đồng hồ sau cô mới gọi đến cảnh sát để trình báo sựt? việc. Ngay lập tức cảnh sát đến và đưa cô bé đến trung tâm y tế để cứu chữa.  Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên họ phải dùng trực thăng riêng để đưa bé đến Trung tâm y tế Quốc gia dành cho trẻ em ở Washington để điều trị. Mặc dù đã được đến 5 bác sĩ chuyên khoa giỏi tiến hành phẫu thuật trong nhiều giờ liền, nhưng cô bé vẫn không thể qua khỏi và đã tử vong vào tối ngày 2 – 2.

Theo báo cáo của các bác sĩ tham gia điều trị cho cô bé, họ đã phát hiện có nhiều vết bầm xuất hiện trên cơ thể của cô bé. Bên cạnh đó, đầu cô bé cũng có dấu hiệu bị chấn thương. Chính điều này đã khiến cảnh sát nghi ngờ cô bé không phải chết do tai nạn mà là bị người khác đánh chết.

Chân dung người mẹ nhẫn tâm đánh chết con gái 4 tuổi chỉ vì không chịu đánh răng buổi sáng - Ảnh 2
Trung tâm y tế Quốc gia dành cho trẻ em ở Washington. Ảnh: Mirror

Ngay lập tức, cảnh sát đã triệu tập mẹ cô bé một lần nữa để lấy lời khai, lúc đầu người này vẫn rất ngoan cố giữ nguyên lời khai ban đầu của mình. Nhưng sau khi cảnh sát dùng nghiệp vụ để khai thác điều tra thì người phụ nữ này cũng đã chịu thừa nhận hành vi tội ác của mình.

Theo báo cáo điều tra của cảnh sát, người phụ nữ này đã khai rằng chính cô ta đã đá vào bụng con mình vì cô bé không chịu đánh răng vào buổi sáng. Sự việc xảy ra vào khoảng lúc 10 giờ 30 sáng ngày 2 – 2, Iris Hernandez-Rivas yêu cầu con của mình vệ sinh cá nhân buổi sáng nhưng cô bé không đồng ý và khóc lóc, lăn lộn quanh nhà. Quá tức giận, người mẹ này đã đá vao bụng con gái mình sau đó quăng cô vào tường của phòng khách. Mặc kệ cô bé bị ngất xỉu tại chỗ, người mẹ vẫn ung dung đi vào phòng tắm. Sau hơn một giờ đồng hồ không thấy con gái tỉnh dậy, người mẹ mới hốt hoảng gọi điện báo cảnh sát và cho lời khai giả.

Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát theo dõi và điều tra làm rõ.

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