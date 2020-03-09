Chân dung gã trai dụ bé gái 14 tuổi nhậu say rồi 'làm bậy' trên ghe chở mía

Nhìn thấy bé gái 14 tuổi cùng bạn ngồi chơi, gã đàn ông nảy sinh ý định quan hệ tình dục với nạn nhân nên rủ nhậu để chuốc say.

Mới đây, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối tượng Thạch Ngọc Sang (32 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú) để điều tra hành vi hiếp dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Đối tượng đã dụ dỗ quan hệ tình dục với bé M. (sinh ngày 15/5/2006).

Theo thông tin trên Zing, vào chiều 28/2, Sang neo đậu ghe chở mía gần nhà máy sản xuất đường ở xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú. Vào thời điểm đó, M. cùng một bạn nữ khác lên ghe ngồi chơi.

Công an lấy lời khai gã đàn ông dụ dỗ bé gái uống say, quan hệ tình dục - Ảnh: Internet

Trong lúc trò chuyện, đối tượng nảy sinh ý định đồi bại với M. nên dụ dỗ hai bé gái uống rượu. Khi thấy cả hai bắt đầu có dấu hiệu say, Sang đã nhanh chóng điều khiển chiếc ghe ra xa bờ và tiếp tục uống rượu. Đến tối cùng ngày, cả M. và người bạn đều ngủ lại trên ghe của Sang. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Sang nảy sinh quan hệ với M. Đến sáng hôm sau, Sang đưa M. và bạn vào bờ để về nhà.

Lúc này, gia đình M. phát hiện bé gái có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Cách đây không lâu, tại Cần Thơ cũng vừa xảy ra vụ việc nam thanh niên giao cấu với người dưới 16 tuổi sau khi uống say. Theo đó, vào tháng 12/2019, Lê Hoàng Quân (20 tuổi, ngụ xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, Cần Thơ) quen với P.T.A.T (14 tuổi, ngụ huyện Thới Lai) qua mạng xã hội nhưng sau đó 1 tháng thì mất liên lạc.

Sau khi bạn gái quen qua mạng uống say, nam thanh niên giở trò đồi bại với nạn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đến tối 27/1 (mùng 3 Tết), đối tượng Quân chủ động liên lạc với T. và rủ đi chơi. Sau khi đi chơi, cả hai đến nhà 1 người bạn uống bia. Đến lúc T. say, Quân chở cô gái vào nhà trọ và quan hệ tình dục. Chiều ngày hôm sau, gia đình phát hiện vụ việc và trình báo sự việc đến cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Quân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nam thanh niên hiếp dâm người phụ nữ U50 đứng một mình trong vườn rồi thản nhiên về nhà ngủ Đang đứng một mình trong vườn, người phụ nữ bị hiếp dâm. Sau vài giờ gây án, vì biết không thể thoát tội nên nghi can đã ra đầu thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-dung-ga-trai-du-be-gai-14-tuoi-nhau-say-roi-lam-bay-tren-ghe-cho-mia-353151.html