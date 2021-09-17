Bà chủ trọ lớn tiếng nhắc nhở, thậm chí dọa ngày mai sẽ khóa cửa những phòng không thanh toán tiền trọ tháng trước cho bà.

Thời điểm dịch bệnh khó khăn, thu nhập của những người lao động bị ảnh hưởng khá nhiều. Tại một số phòng trọ, các chủ nhà cũng rất hỗ trợ cho những người thuê phòng bằng cách miễn giảm tiền, tặng nhu yếu phẩm,...

Bên cạnh đó, mới đây, trên mạng xã hội, một tài khoản T.V chia sẻ đoạn clip bà chủ dãy trọ đến từng phòng nhắc nhở việc đóng tiền. Theo nội dung clip cho thấy, bà chủ trọ có vẻ khó chịu, hằn hộc các hộ dân xin được thanh toán chậm do không đi làm được vì dịch bệnh.

Không chỉ vậy, bà chủ còn lớn tiếng: "Đứa nào ở được thì ở, không ở được thì thanh toán mà đi", "Tiền tụi mày để trong thẻ ATM, giờ đi rút trong thẻ về tha hồ trả cho tao".

Khi 1 người phụ nữ nói không đi làm được thì làm sao lấy tiền để trả, lúc này bà chủ trọ lớn tiếng: "Mày không đi làm được thì ai đi làm được?". Giọng người phụ nữ thuê trọ đáp lại: "Thì các con đi làm có tiền, các con đóng cho má là được". Bà chủ trọ bất ngờ chỉ tay thẳng mặt người nói: "Mi (mày) 3 tháng mi lại trả cho tao đi, đừng nói bậy nữa. Tao nói trước, ngày mai tao đi họp tao đóng từng cửa thì ráng mà chịu."

Bà chủ trọ chỉ tay, lớn tiếng đòi tiền các phòng trọ chậm thanh toán - Ảnh: Cắt từ clip

Sau đó, một người đàn ông trong khu trọ đứng ra giải thích về việc người dân hạn chế ra đường mùa dịch, nếu ra đường phải có lý do chính đáng và có giấy thông hành, trong khi những người trong xóm trọ không có giấy này nên không đi ra ngoài được. Sau đó, bà chủ trọ mới rời đi, không nói thêm gì nữa.

Đoạn livestream sau đó vẫn tiếp tục khoảng hơn 1 phút mới kết thúc, người cầm máy cũng là người thuê trọ tại đây cho biết: "Giảm tháng được 7 chục ngàn... Giờ trọ trống nhiều lắm, gồng thêm tháng nữa, đòi nữa đi luôn". Đoạn clip này được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của dân mạng, đồng thời cũng xuất hiện nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng dịch bệnh đã khó khăn, chủ trọ lại không thông cảm, đòi khoá cổng chẳng khác nào đẩy người ta vào đường cùng.

Bên cạnh đó, một số người thông cảm cho sự nóng nảy của bà chủ trọ khi có người thuê phòng 3 tháng chưa thanh toán. Hiện tại, đoạn clip này vẫn đang được chia sẻ và thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

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