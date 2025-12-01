 “Chạm liền tay - Deal mê say”: Đẩy mạnh thanh toán không tiếp xúc

Chương trình được thực hiện tại hơn 5.500 điểm bán với ngân sách hơn 14 tỷ đồng góp phần lan tỏa thói quen thanh toán không tiền mặt.

Chương trình khuyến mãi “Chạm liền tay - Deal mê say” được tổ chức nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa xu hướng thanh toán không tiền mặt trên toàn quốc.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong 9 tháng đầu năm 2025, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) duy trì đà tăng trưởng mạnh. So với cùng kỳ năm 2024, tổng số giao dịch tăng 43,3% về số lượng và 24,2% về giá trị.

Diễn ra từ tháng 11/2025 đến hết quý 1/2026, chương trình đồng thời trùng với các dịp cao điểm mua sắm như Black Friday, Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Chủ thẻ NAPAS và Mastercard sẽ được hưởng các ưu đãi giảm 15% hoặc giảm số tiền nhất định, tối đa 200.000đ cho mỗi giao dịch tùy từng cửa hàng.

Đặc biệt, chương trình khuyến mại không chỉ diễn ra ở các trung tâm thương mại lớn mà còn lan tỏa đến nhóm cửa hàng trong các lĩnh vực siêu thị, dịch vụ ăn uống, nhà thuốc, công nghệ và bán lẻ với danh mục hơn 5.500 điểm bán của các thương hiệu lớn.



Khách hàng thanh toán chạm thẻ Mastercard

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS chia sẻ: “Với chiến dịch “Chạm liền tay - Deal mê say”, NAPAS kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những “điểm chạm” thanh toán trên mọi miền Tổ quốc, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng nền kinh tế số phát triển bền vững”.

Ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia cho biết: “Thông qua chiến dịch “Chạm liền tay – Deal mê say”, Mastercard và các đối tác mong muốn mang đến những trải nghiệm thanh toán an toàn, liền mạch và nhiều ưu đãi, đem lại giá trị thiết thực cho cả chủ thẻ và điểm bán hàng trong mùa mua sắm cao điểm”.

Ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc VietUnion, đơn vị sở hữu nền tảng thanh toán Payoo cho biết thêm: “Mỗi năm, quy mô hợp tác giữa NAPAS, Mastercard và Payoo không ngừng mở rộng, giúp các chương trình khuyến mãi tiếp cận ngày càng nhiều người tiêu dùng trên toàn quốc. Với vai trò là đơn vị vận hành, Payoo tập trung xây dựng hạ tầng kết nối thống nhất giữa ngân hàng, tổ chức thẻ và mạng lưới chấp nhận thanh toán, để mọi ý tưởng hợp tác được triển khai linh hoạt, hiệu quả và mang lại giá trị thực”.

Đây là năm thứ ba liên tiếp NAPAS, Mastercard và Payoo đồng hành triển khai chương trình ưu đãi toàn quốc hướng đến việc kích cầu mua sắm và thúc đẩy tăng trưởng giao dịch thanh toán không tiếp xúc.

Song song đó, năm nay NAPAS, Mastercard và Payoo tiếp tục dành tâm huyết cho hành trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” - chương trình an sinh xã hội hướng tới chăm sóc và bảo vệ sức khỏe phụ nữ Việt Nam.

Chương trình đặt mục tiêu mang đến cơ hội tầm soát ung thư miễn phí cho 2.010 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, từ nhiều địa phương đang vất vả mưu sinh tại TP.HCM và Hà Nội.