 “Chạm liền tay - Deal mê say”: Đẩy mạnh thanh toán không tiếp xúc

Xã hội 01/12/2025 17:41

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và nền tảng Payoo thực hiện chương trình “Chạm liền tay - Deal mê say”. Thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiếp xúc trong cộng đồng.

Chương trình được thực hiện tại hơn 5.500 điểm bán với ngân sách hơn 14 tỷ đồng góp phần lan tỏa thói quen thanh toán không tiền mặt.

 “Chạm liền tay - Deal mê say”: Đẩy mạnh thanh toán không tiếp xúc - Ảnh 1

Khách hàng dùng thẻ chạm thanh toán để hưởng ưu đãi

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong 9 tháng đầu năm 2025, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) duy trì đà tăng trưởng mạnh. So với cùng kỳ năm 2024, tổng số giao dịch tăng 43,3% về số lượng và 24,2% về giá trị.

Chương trình khuyến mãi “Chạm liền tay - Deal mê say” được tổ chức nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa xu hướng thanh toán không tiền mặt trên toàn quốc.

Diễn ra từ tháng 11/2025 đến hết quý 1/2026, chương trình đồng thời trùng với các dịp cao điểm mua sắm như Black Friday, Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.  Chủ thẻ NAPAS và Mastercard sẽ được hưởng các ưu đãi giảm 15% hoặc giảm số tiền nhất định, tối đa 200.000đ cho mỗi giao dịch tùy từng cửa hàng.

Đặc biệt, chương trình khuyến mại không chỉ diễn ra ở các trung tâm thương mại lớn mà còn lan tỏa đến nhóm cửa hàng trong các lĩnh vực siêu thị, dịch vụ ăn uống, nhà thuốc, công nghệ và bán lẻ với danh mục hơn 5.500 điểm bán của các thương hiệu lớn.

 “Chạm liền tay - Deal mê say”: Đẩy mạnh thanh toán không tiếp xúc - Ảnh 2
Khách hàng thanh toán chạm thẻ Mastercard

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS chia sẻ: “Với chiến dịch “Chạm liền tay - Deal mê say”, NAPAS kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những “điểm chạm” thanh toán trên mọi miền Tổ quốc, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng nền kinh tế số phát triển bền vững”.

Ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia cho biết: “Thông qua chiến dịch “Chạm liền tay – Deal mê say”, Mastercard và các đối tác mong muốn mang đến những trải nghiệm thanh toán an toàn, liền mạch và nhiều ưu đãi, đem lại giá trị thiết thực cho cả chủ thẻ và điểm bán hàng trong mùa mua sắm cao điểm”.

Ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc VietUnion, đơn vị sở hữu nền tảng thanh toán Payoo cho biết thêm: “Mỗi năm, quy mô hợp tác giữa NAPAS, Mastercard và Payoo không ngừng mở rộng, giúp các chương trình khuyến mãi tiếp cận ngày càng nhiều người tiêu dùng trên toàn quốc. Với vai trò là đơn vị vận hành, Payoo tập trung xây dựng hạ tầng kết nối thống nhất giữa ngân hàng, tổ chức thẻ và mạng lưới chấp nhận thanh toán, để mọi ý tưởng hợp tác được triển khai linh hoạt, hiệu quả và mang lại giá trị thực”.

Đây là năm thứ ba liên tiếp NAPAS, Mastercard và Payoo đồng hành triển khai chương trình ưu đãi toàn quốc hướng đến việc kích cầu mua sắm và thúc đẩy tăng trưởng giao dịch thanh toán không tiếp xúc.

Song song đó, năm nay NAPAS, Mastercard và Payoo tiếp tục dành tâm huyết cho hành trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” - chương trình an sinh xã hội hướng tới chăm sóc và bảo vệ sức khỏe phụ nữ Việt Nam.

Chương trình đặt mục tiêu mang đến cơ hội tầm soát ung thư miễn phí cho 2.010 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, từ nhiều địa phương đang vất vả mưu sinh tại TP.HCM và Hà Nội.

 

7 điều kiêng kỵ trong ngày Rằm tháng 10 tránh thất thoát tài lộc

7 điều kiêng kỵ trong ngày Rằm tháng 10 tránh thất thoát tài lộc

Rằm tháng 10 là thời điểm âm khí mạnh, dễ ảnh hưởng đến vận may và tài lộc. Dân gian truyền lại nhiều điều kiêng kỵ quan trọng để giữ hòa khí gia đình và tránh thất thoát tiền bạc trong ngày này.

Xem thêm
Từ khóa:   hẻ NAPAS và Mastercard

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp gặt hái 'của cải như mưa', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', phúc đức ngập tràn

Sau ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp gặt hái 'của cải như mưa', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', phúc đức ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/12/2025, 3 con giáp bất thình lình giàu sang phú quý, sự nghiệp như 'cỗ máy in tiền, bước ra ngoài là lộc lá đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/12/2025, 3 con giáp bất thình lình giàu sang phú quý, sự nghiệp như 'cỗ máy in tiền, bước ra ngoài là lộc lá đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
 “Chạm liền tay - Deal mê say”: Đẩy mạnh thanh toán không tiếp xúc

 “Chạm liền tay - Deal mê say”: Đẩy mạnh thanh toán không tiếp xúc

Xã hội 4 giờ 4 phút trước
Tác giả bài 'Sông quê' nổi tiếng qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật

Tác giả bài 'Sông quê' nổi tiếng qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật

Hậu trường 4 giờ 41 phút trước
Xót xa bé trai bị bỏ lại bên chiếc ô với lời nhắn 'khó khăn không thể nuôi'

Xót xa bé trai bị bỏ lại bên chiếc ô với lời nhắn 'khó khăn không thể nuôi'

Đời sống 4 giờ 45 phút trước
Kho hàng ở Đà Nẵng bốc cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn, cột khói cao hàng trăm mét

Kho hàng ở Đà Nẵng bốc cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn, cột khói cao hàng trăm mét

Đời sống 5 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp được Thần Tài gửi gắm tài lộc trong 10 ngày tới (10/12), túi tiền căng phồng dày cộm, ăn nên làm ra, vận trình vụt sáng hơn sao

Mừng 3 con giáp được Thần Tài gửi gắm tài lộc trong 10 ngày tới (10/12), túi tiền căng phồng dày cộm, ăn nên làm ra, vận trình vụt sáng hơn sao

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Cô gái 22 tuổi mất tích sau câu nói với mẹ: 'Con đang phỏng vấn việc làm'

Cô gái 22 tuổi mất tích sau câu nói với mẹ: 'Con đang phỏng vấn việc làm'

Đời sống 5 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Phép màu đã xảy ra: Tìm thấy nữ sinh mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Phép màu đã xảy ra: Tìm thấy nữ sinh mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Đời sống 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Tử vi thứ Ba 2/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi công danh thăng tiến, tài lộc ngập lối, Mão - Thìn tiền của dễ bị mất trắng, cuộc sống vất vả trăm bề

Tử vi thứ Ba 2/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi công danh thăng tiến, tài lộc ngập lối, Mão - Thìn tiền của dễ bị mất trắng, cuộc sống vất vả trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 1/12/2025, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hóa Rồng cũng hoa Phượng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 1/12/2025, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hóa Rồng cũng hoa Phượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

7 điều kiêng kỵ trong ngày Rằm tháng 10 tránh thất thoát tài lộc

7 điều kiêng kỵ trong ngày Rằm tháng 10 tránh thất thoát tài lộc

Bình Dương đưa vào hoạt động Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị tinh gọn

Bình Dương đưa vào hoạt động Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị tinh gọn

Bão số 15 Koto mạnh 4 cấp sau hơn 1 ngày vào Biển Đông, đổi hướng từ ngày 28/11, đường đi phức tạp

Bão số 15 Koto mạnh 4 cấp sau hơn 1 ngày vào Biển Đông, đổi hướng từ ngày 28/11, đường đi phức tạp

Bão Koto thành bão số 15 trên Biển Đông: Hướng di chuyển phức tạp, có thể mạnh thêm

Bão Koto thành bão số 15 trên Biển Đông: Hướng di chuyển phức tạp, có thể mạnh thêm

Vòng quay may mắn: Công cụ số hóa tiêu biểu và tiêu chuẩn mới về minh bạch tương tác

Vòng quay may mắn: Công cụ số hóa tiêu biểu và tiêu chuẩn mới về minh bạch tương tác

Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên thành bão số 15, hướng vào Nam Trung Bộ

Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên thành bão số 15, hướng vào Nam Trung Bộ