Chấm dứt hợp đồng với cô giáo tát liên tiếp vào đầu trẻ chậm phát triển ở Ninh Bình

Xã hội 23/03/2023 11:15

Ông Đinh Quốc Trường - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho rằng, đây là sự việc hết sức đáng tiếc.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 23/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Ninh Bình cho biết Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình (trụ sở tại phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô giáo Trịnh Thị Hồng Hạnh do có hành vi tát học sinh, gây bức xúc dư luận.

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Hình ảnh nữ giáo viên tát học sinh gây bức xúc - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, vào tối ngày 22/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một học sinh khoảng 4 tuổi bị một giáo viên dùng tay tát liên tiếp vào mặt và người. Đoạn video sau đó nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và để lại nhiều lời bình luận gay gắt, gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin từ báo Lao động, vụ việc được xác định xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình. Chiều ngày 22/3, trao đổi với PV Lao Động, bà Bùi Thị Thu - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình thừa nhận những hình ảnh trong video được người nhà của học sinh quay lại khi trích xuất camera lớp học.

Theo bà Thu, sự việc diễn ra trong khoảng thời gian từ 8h đến 9h20 ngày 20/3, đang trong ca học, cô giáo Trịnh Thị Hồng Hạnh rèn luyện kỹ năng cho họ sinh N.N.V, sinh năm 2019, là học sinh can thiệp theo giờ tại Trung tâm. Cô Hạnh đã có những hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực đạo đức, dùng tay tát liên tiếp vào người cháu V.

"Ngay sau khi xảy ra sự việc, Trung tâm đã họp toàn bộ cán bộ, giáo viên để kiểm điểm trách nhiệm và yêu cầu cô Hạnh viết bản tường trình. Ban lãnh đạo Trung tâm cùng cô Hạnh đã tới xin lỗi gia đình học sinh và nhận trách nhiệm để xảy ra sự việc như trên. Sáng ngày 22/3, Trung tâm đã chấm dứt hợp đồng lao động với cô Hạnh vì vi phạm nội quy Trung tâm" - bà Thu nói.

Chấm dứt hợp đồng với cô giáo tát liên tiếp vào đầu trẻ chậm phát triển ở Ninh Bình - Ảnh 2
Trung tâm nơi xảy ra sự việc - Ảnh: báo Người Lao động

Ông Đinh Quốc Trường - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho rằng, đây là sự việc hết sức đáng tiếc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã tới trụ sở Trung tâm hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình để nắm tình hình cụ thể và chỉ đạo Trung tâm họp toàn bộ giáo viên, rà soát, kiểm điểm, chấn chỉnh đạo đức nghề nghiệp của giáo viên. Đồng thời, đoàn yêu cầu Trung tâm rà soát lại toàn bộ công việc, quy trình giáo dục, đào tạo trẻ, tránh để tình trạng đáng tiếc như trên xảy ra.

Được biết, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình có trụ sở chính tại phố 11, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình. Trung tâm được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động từ năm 2020 và được Sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình hỗ trợ, giám sát hoạt động vì đây là mô hình giáo dục tương đối đặc biệt cho các đối tượng trẻ và học sinh có những khiếm khuyết, thiệt thòi.

Ninh Bình: Phẫn nộ cô giáo tát liên tiếp vào đầu trẻ chậm phát triển

Ninh Bình: Phẫn nộ cô giáo tát liên tiếp vào đầu trẻ chậm phát triển

Trong quá trình dạy học sinh chậm phát triển tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, cô giáo H. đã dùng tay tát liên tiếp vào đầu bé N.V (SN 2009) ở lớp.

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