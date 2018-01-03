Cha đồi bại xâm hại con gái rồi nhắn tin: 'Cảm ơn con đã cho ba những khoái cảm'

Xã hội 03/01/2018 11:27

Sau khi xâm hại con gái ruột của mình, người cha đồi bại còn nhắn: “Ba cảm ơn con, cảm ơn con đã cho ba những khoái cảm đến như vậy!".

Mới đây, trong một chương trình về xâm hại tình dục có tên “Sự thấu hiểu sâu sắc sẽ giúp chữa lành nỗi đau”, Sandy Bích Ngọc đã chia sẻ câu chuyện của một nạn nhân 17 tuổi bị cha ruột xâm hại khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ, bức xúc.

Theo lời kể, nạn nhân chỉ mới 17 tuổi, sống trong một gia đình thường xuyên chứng kiến cảnh mẹ bị cha đánh đập, bạo hành tình dục. Cuối cùng, chính cô bé lại trở thành nạn nhân của người đàn ông này. Không chỉ xâm hại, người đàn ông này còn gửi cho con gái mình những tin nhắn “mời gọi".

“Ba cám ơn con, cảm ơn con đã cho ba những cảm giác khoái cảm đến như vậy. Ba cám ơn con nhiều lắm vì con đã làm cho ba đạt được khoái cảm của đàn ông”.

Cha đồi bại xâm hại con gái rồi nhắn tin: 'Cảm ơn con đã cho ba những khoái cảm' - Ảnh 1
Sau khi xâm hại con gái, người cha đồi bại còn tiếp tục nhắn tin gạ tình cô - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi thỏa mãn nhu cầu, người đàn ông còn an ủi con gái rằng đó không phải là chuyện loạn luân mà chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu sinh lý. Không ai có thể ngờ rằng, người đàn ông này lại có những suy nghĩ “ghê tởm” như vậy với chính đứa con mà mình sinh ra. “Nếu như lúc nào con có nhu cầu, cứ kêu ba, ba sẵn sàng phục vụ con. Chuyện này không phải là loạn luân. Con đừng nghĩ nó là loạn luân. Bởi vì, ba chỉ quan hệ với con nhưng ba hứa sẽ không làm cho con có thai. Con không có thai thì không gọi đó là loạn luân. Nó gọi là những quan hệ bình thường để giải quyết nhu cầu sinh lý của nhau thôi con à. Điều này con đừng nói với ai, sau khi xem tin nhắn xong, con hãy xóa tin nhắn này đi. Con đừng nói với mẹ, đừng nói với ai hết nhà. Và lúc nào con cần ai đó để giải quyết vấn đề tâm lý, sinh lý, con hãy nói ba, ba sẵn sàng”.

Sau đó, nhờ sự khuyên giải của Sandy Bích Ngọc, cô bé đã can đảm kể lại câu chuyện với mẹ và muốn được về quê ngoại để tránh xa người đàn ông kia. Thế nhưng bi kịch ở chỗ mẹ của em không có tiền. Bởi trong gia đình, chính mẹ em cũng là người bị bạo hành. Vì vậy, em đành phải chuyển vào ký túc xá trường để tách khỏi người cha đó.

May mắn, phép màu đã đến khi em kể câu chuyện với bạn trai (25 tuổi) và nhận được sự đồng cảm của anh và gia đình. Sau cùng, một kết thúc viên mãn đã đến khi cả hai tổ chức đính hôn.

Chắc hẳn, sau khi nghe được câu chuyện này ai cũng mong cô gái sẽ có được cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

Sandy Bích Ngọc
Tên thật: Nguyễn Thị Bích Ngọc (29 tuổi).
Là tác giả của quyển sách "Cát hay là ngọc", quyển tự truyện kể về việc bị xâm hại tình dục. Chính cô cũng là nạn nhân bị xâm hại trong suốt 12 năm.

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