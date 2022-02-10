Cha đẻ tác phẩm "Nói với con" - nhà thơ Y Phương đột ngột qua đời

Xã hội 10/02/2022 09:01

Nhà thơ Y Phương - tác giả bài thơ "Nói với con" trong chương trình ngữ văn lớp 9 - đã đột ngột qua đời vào ngày 9/2, hưởng thọ 74 tuổi.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, con rể của nhà thơ Y Phương - nhà văn Hoàng A Sáng cho biết nhà thơ Y Phương đã đột ngột qua đời vào 20h50 ngày 9/2 tại Hà Nội. Đến nay, chưa rõ nguyên nhân khiến nhà thơ Y Phương qua đời. Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trước Tết ông còn đến Hội Nhà văn dự sự kiện và còn nói chuyện vui vẻ với mọi người.

Cha đẻ tác phẩm 'Nói với con' - nhà thơ Y Phương đột ngột qua đời - Ảnh 1

Nhận tin dữ, nhà thơ Trần Hùng, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cùng nhiều bạn văn, thơ đều bày tỏ nỗi đau đớn, khôn tin được sự thật trước sự ra đi đột ngột của nhà thơ Y Phương. Thuở sinh thời, nhà thơ Y Phương là "một tài năng đặc biệt và một nhân cách lớn". Tang lễ của ông sẽ được Hội Nhà văn Việt Nam đứng ra tổ chức. 

Nhà thơ Y Phương có tên khai sinh là Hứa Vĩnh Sước, sinh năm 1948, quê ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, là ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa VI. Ông sáng tác nhiều tập thơ, trong đó có các tập thơ song ngữ. Bài thơ "Nói với con" của ông được đưa vào chương trình ngữ văn lớp 9.

Ông đoạt giải cuộc thi thơ tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1987 với tập thơ Tiếng hát tháng giêng, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007 và một số giải thưởng văn chương khác.

Nói với con

Chân phải bước tới cha

Chân trái bước tới mẹ

Một bước chạm tiếng nói

Hai bước tới tiếng cười

Người đồng mình yêu lắm con ơi

Đan lờ cài nan hoa

Vách nhà ken câu hát

Rừng cho hoa

Con đường cho những tấm lòng

Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới

Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời.

Người đồng mình thương lắm con ơi

Cao đo nỗi buồn

Xa nuôi chí lớn

Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn

Sống trên đá không chê đá gập ghềnh

Sống trong thung không chê thung nghèo đói

Sống như sông như suối

Lên thác xuống ghềnh

Không lo cực nhọc

Người đồng mình thô sơ da thịt

Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con

Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương

Còn quê hương thì làm phong tục

Con ơi tuy thô sơ da thịt

Lên đường

Không bao giờ nhỏ bé được

Nghe con.

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