Cha của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở miệng cống nghẹn ngào: Từ hôm đó, bản thân tôi không ngủ nổi

Xã hội 21/02/2023 08:40

"Sau khi xét nghiệm mẫu ADN của cháu bé, kết quả xác định bé gái chính là con ruột của ông H.. Ông H. đã giải trình với cấp trên rằng bản thân ông không biết vợ mang bầu cho đến lúc xảy ra sự việc" - nguồn tin cho hay.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 19/2, nguồn tin cho biết đã xác định được danh tính của cháu bé bị bỏ rơi bên cống nước ở thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây) vào ngày 11/1 là con gái của vợ chồng ông N.T.H. - chỉ huy trưởng quân sự xã này.

"Sau khi xét nghiệm mẫu ADN của cháu bé, kết quả xác định bé gái chính là con ruột của ông H.. Ông H. đã giải trình với cấp trên rằng bản thân ông không biết vợ mang bầu cho đến lúc xảy ra sự việc" - nguồn tin cho hay.

Được biết hiện nay xã Sơn Tây và huyện Hương Sơn đang phối hợp làm rõ và sẽ xem xét mức độ, hành vi của vị chỉ huy trưởng quân sự xã này liên quan vụ việc cháu bé bị bỏ rơi.

Trước đó, sáng 11/1, người dân xã Sơn Tây phát hiện một bé gái nặng 2,1kg, không quần áo, trên người dính nhiều bùn đất, bị bỏ rơi cạnh một cống thoát nước tại địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Sơn Tây đã làm các thủ tục cần thiết, đưa cháu bé về Trạm y tế xã Sơn Tây để chăm sóc. Đồng thời ra thông báo tìm người thân của cháu bé bị bỏ rơi.

Cha của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở miệng cống nghẹn ngào: Từ hôm đó, bản thân tôi không ngủ nổi - Ảnh 1
Cháu bé bị bỏ rơi bên cống nước ở xã Sơn Tây ngày 11/1 - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Chiều 20/2, trao đổi với Tiền Phong, ông H. bày tỏ sự đau lòng trong suốt hơn 1 tháng qua. Người bố cho biết bản thân rất sốc khi hay tin vợ mang bầu. “Từ hôm đó, bản thân tôi không ngủ nổi. Tôi đã cạn hết nước mắt, tâm trí rối bời, không còn uất hận nào hơn việc này. Nếu xét về tội thì vi phạm quá lớn về đạo đức, nhưng tôi vẫn muốn trải lòng để mọi người hiểu thêm…”, ông H khóc.

Năm 2013, ông kết hôn với chị H.T.H (30 tuổi) và bé gái bị bỏ rơi trong vụ việc là con thứ 4 của vợ chồng. Hơn 1 năm trước, biến cố đã xảy đến với gia đình khi người vợ bị chấn thương sọ não trong một vụ tai nạn. Chị H. trở về nhà sau hơn 1 tháng điều trị tại một bệnh viện lớn ở tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, cũng từ ngày đó, tâm trí chị H. trở nên bất ổn, có những lời nói, cử chỉ khác so với thường ngày. Thi thoảng chị H. kêu đau ở phần đầu.

Gia đình dự định đưa chị H. ra Hà Nội để khám, song vì hoàn cảnh, con còn nhỏ, việc đi viện cứ dời đến lần này tới lần khác. Đến khoảng giữa năm 2022, gia đình nghi ngờ chị H. mang bầu và nhiều lần hỏi xem có đúng hay không. Tuy nhiên chị H. khẳng định không phải và vẫn làm việc bình thường.

“Tôi thấy bụng cũng có to hơn, nhiều lần hỏi vợ mang bầu nhưng vợ khăng khăng không phải. Tôi còn xem ở bụng, ấn vẫn thấy mềm nên nghĩ chắc vợ uống thuốc nên bị tích nước hoặc có thể bị u mỡ. Nhiều lần muốn đưa vợ đi khám nhưng chưa kịp thì đã xảy sự việc”, ông H. trần tình.

Người đàn ông cũng cho rằng, 9 tháng nhưng không biết vợ mang bầu là do mình thiếu sót. Việc này ông rất ân hận, bởi sự việc ngoài sự tưởng tượng của bản thân. Kể từ ngày xảy ra sự việc, chị H. được đưa đi bệnh viện kiểm tra và nay đang được người thân chăm sóc nên chưa về nhà. Còn trong suốt hơn 1 tháng qua, không đêm nào ông H. ngủ nổi, ngày ông đi làm công việc ở xã, đêm về cùng mẹ và chị gái chăm sóc con gái.

Ông H. nhớ lại, ngay hôm vợ sinh con gái, ông vẫn đi làm bình thường. Khi nhận tin có bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngay sát nhà, nhiều người đồn đoán là con của vợ chồng ông. Nhưng khi về hỏi vợ thì chị H. vẫn giấu và bảo không phải con của mình. Vì nghĩ để chứng minh cho bản thân, cho gia đình, ông H. bàn vợ đến bệnh viện khám.

Cha của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở miệng cống nghẹn ngào: Từ hôm đó, bản thân tôi không ngủ nổi - Ảnh 2
Ông N.T.H trải lòng sau sự việc - Ảnh: báo Tiền Phong

“Sau một ngày sinh con, vợ vẫn đi chợ để bán chè. Sáng hôm đó tôi đi làm và chờ vợ về để đưa đi viện kiểm tra xem có phải như đồn đoán không. Nhưng lúc này vợ lại không nghe máy và chỉ nhắn một tin bảo tôi lên trạm xá nhận con về nuôi. Đó là con của tôi. Lúc này chân tôi đứng không vững, phải chạy ra ngồi ở cầu một lúc mới bình tâm lại để xử lý mọi việc” - ông H. kể lại trong nghẹn ngào.

Theo ông H., sau khi sinh con, nghi vấn vợ có dấu hiệu về tâm lý nên gia đình đã đưa đến Bệnh viện Tâm Thần Nghệ An kiểm tra và được chẩn đoán có dấu hiệu trầm cảm, tiền sử dập não thái dương trái cách đây 1 năm.

“Có thể vì lý do này mà vợ mất cả tâm tính nên có hành động như vậy. Tôi không sợ mất việc, chỉ sợ lương tâm đạo đức dày vò nên mong Công an vào điều tra chặt chẽ để mọi việc được sáng tỏ. Sự việc cũng đã khiến cả gia đình suy sụp. Có lúc tôi nghĩ quẩn, ý định tự tử vì quá áp lực, nhưng vẫn phải cố gắng để đối mặt ”, ông H. nói.

“Trước đó anh H. cũng có nghĩ quẩn nhưng may mắn được mọi người động viên kịp thời. Sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ nên quan trọng nhất lúc này là để họ ổn định tâm lý lo cho vợ, con, bởi anh H. là trụ cột trong nhà” - lãnh đạo xã Sơn Tây cho hay.

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Liên quan đến vụ việc bé gái bị bỏ rơi bên miệng cống, anh N.T.H. cho hay hiện tại anh và cả gia đình rất mệt mỏi vì chuyện này.

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