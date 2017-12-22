Cha bỏ nhà theo vợ nhỏ, cô bé 7 tuổi phải nghỉ học nuôi em 2 tháng tuổi bằng sữa đặc pha loãng và nước cơm

Mẹ mang bầu em gái mới được vài tháng thì cha bỏ đi theo vợ bé. Cô bé 7 tuổi Nguyễn Thị Minh Tâm đã phải nghỉ học ở nhà giúp mẹ trông em. Căn nhà trọ trong con hẻm 459 đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP.HCM) là nơi sinh sống của ba mẹ con.

Chia sẻ với PV Trí Thức Trẻ, em cho biết: “Mẹ con đi giúp việc, còn cha thì bỏ đi theo dì mất rồi”. Được một lúc thì em gái khóc, Tâm lại cuống quýt: “Em cứ khóc hoài mà con dỗ không được, con không biết làm sao cả”.

Mới sáng sớm, mẹ đã dậy tất bật đi làm. Tâm cũng dậy theo để trông em và cho em uống sữa. Ngồi co ro trước cửa phòng trọ, Tâm vừa ẵm vừa dỗ dành em rất thành thạo.

Nghĩ em đói, Tâm lại loay hoay đi pha sữa cho em. Vừa chăm em, cô bé vừa kể chuyện: "Mẹ bảo pha sữa loãng để em bú được nhiều lần, có hôm mẹ hết tiền không mua được sữa, mẹ phải lấy nước cơm cho em uống đỡ. Con thương em lắm nhưng không biết làm sao hết".

Nhà không có tiền, Tâm vẫn thường lấy sữa đặc pha loãng cho em - Ảnh: Internet

Tâm trông em cho đến lúc mẹ về thì lại hồn nhiên xin mẹ đi chơi quanh xóm. Đón con gái nhỏ vào lòng, chị Dương Thị Kim Ngân (30 tuổi) cho hay, vì hoàn cảnh khó khăn quá nên chị đành để 2 con ở nhà tự chăm nhau để đi giúp việc theo giờ.

"Em giúp việc theo tiếng, ai kêu đâu làm đó, mỗi ngày kiếm khoảng 100.000 đồng thôi ạ. Tiền đó chỉ đủ 3 mẹ con xoay sở cơm cháo qua ngày, em cũng không biết vì sao em không có sữa, nên bé con mới phải uống sữa lon", chị Ngân tâm sự.

Đi làm về, chị Ngân lại ôm con gái vào lòng ru ngủ - Ảnh: Internet

Kể về người chồng bội bạc, chị Ngân cho biết vợ chồng chị sống với nhau đã gần 10 năm nhưng không đăng ký kết hôn. Thời gian trước gia đình chị sống ở quận 8. Vì không có công việc ổn định nên vợ chồng chị lang bạt nay đây mai đó mưu sinh. Khi đang mang bầu bé Dương Thị Minh Thư (họ của mẹ) thì chồng chị nhẫn tâm bỏ rơi 3 mẹ con để đi theo người phụ nữ khác.

Gạt nước mắt, chị Ngân trải lòng: “Ảnh chê em nghèo, vì không có tiền mà em không giữ được hạnh phúc của mình. Hai vợ chồng cứ lục đục hoài, lúc ảnh bỏ đi, em mang bầu bé Thư chỉ mới vài tháng, giờ em chỉ biết sống vì con mà thôi. Em chỉ biết ảnh đi theo vợ bé, còn giờ ảnh ở đâu em cũng không rõ nữa".

Hai con chính là nguồn động lực để chị cố gắng mỗi ngày - Ảnh: Iternet

“Mẹ nói khi mẹ có tiền, mẹ sẽ cho con đi học”

"Lúc trước con học được chữ o tròn như quả trứng gà rồi, mà giờ con quên mất. Không biết sau này con có làm được cô giáo không nữa", vừa nói đến đây thì Tâm bật khóc.

Cô bé 7 tuổi vẫn khát khao giấc mơ đến trường còn dang dở - Ảnh: Internet

Thương mẹ vất vả làm lụng mỗi ngày, bé Tâm lại hồn nhiên chia sẻ: "Mẹ bảo sau này có tiền mẹ sẽ cho con đi học trở lại, chứ giờ mẹ hết tiền rồi. Giờ con ở nhà trông em để mẹ đi làm".

Tạm gác lại giấc mơ đi học, Tâm vẫn vui vẻ ở nhà trông em giúp mẹ - Ảnh: Internet

Nhắc đến cha, em không hề oán trách. Trong thâm tâm của cô bé, đó vẫn là cha mình.

"Con không thương cha đâu, vì cha không có thương con, nếu cha thương thì đã không bỏ con mà đi. Con cũng không ghét cha, vì cha vẫn là cha của con mà" – bé Tâm chia sẻ.

Trụ cột rời bỏ gia đình, mẹ con chị Ngân phải sống lay lắt qua ngày bên nhau. Con nhỏ khát sữa, chị đành mua sữa lon cho con uống cho đỡ đói lòng. Số tiền 100 ngàn ít ỏi kiếm được mỗi ngày, chị Ngân phải dành dụm để lo từng bữa ăn và đóng tiền trọ 1,5 triệu hàng tháng. Vì không thể đóng tiền học cho con nên bé Tâm phải tạm nghỉ giữa chừng.

Những lúc rảnh rỗi, chị Ngân lại ngồi trò chuyện cùng hai con gái - Ảnh: Internet

"Em làm gì có tiền mà mua sữa đắt tiền, em chỉ còn cách mua lon sữa đặc pha loãng để cho con bú, cũng may con bé cũng dễ, không quấy khóc nhiều. Thấy Tâm thích đi học, em buồn lắm nhưng biết tính sao, đến cơm ngày 3 bữa còn được bữa nào hay bữa đó, sao mà đủ tiền cho nó đi học. Chỉ trách mình làm mẹ mà không tốt, không lo lắng đủ đầy cho con" - chị Ngân nghẹn ngào.