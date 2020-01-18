Cầu hôn bất thành, thanh niên 'trần như nhộng' đứng trước cổng nhà người mình yêu ăn vạ

Câu chuyện hài hước ngày cuối năm gây sốt mạng, khiến ai nấy không khỏi cảm thán: "Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra".

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện hài hước về nam thanh niên "trần như nhộng" đứng trước cửa nhà người khác gây xôn xao mạng xã hội. Chủ nhân loạt ảnh này cho biết thanh niên này cầu hôn bất thành nên quyết định dùng chiêu độc gây sức ép, bắt người mình yêu phải đồng ý.

Bài đăng thu hút sự quan tâm của dân mạng - Ảnh: FB

Hình ảnh cho thấy nam thanh niên cởi hết đồ, đứng trước cửa nhà cô gái trong tình trạng không mảnh vải che thân. Quần áo, mũ bảo hiểm, giày dép và cả thắt lưng đều được xếp ngay ngắn bên ngoài. Cảnh tượng khiến ai nhìn vào cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Đây rõ ràng là hành vi quấy rối người khác chứ không phải chỉ là bày tỏ tình cảm đơn thuần. Hẳn là chẳng ông bố bà mẹ nào đồng ý gả con gái cho một người vứt bỏ lòng tự trọng để ép buộc người khác, cũng không có cô gái nào đồng ý trao thân gửi phận cho người đàn ông vô duyên, kỳ cục như vậy cả.

Hành động ăn vạ của nam thanh niên khiến dân mạng bức xúc - Ảnh: FB

Một số bình luận trên mạng xã hội cho biết sự việc xảy ra ở Nam Định. Chàng trai yêu một cô gái mấy năm nhưng không được đáp lại. Bây giờ cô gái chuẩn bị lấy chồng nên anh ta tức giận, quyết định đến cửa ăn vạ khiến cả gia đình khó xử.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về vô số bình luận từ cộng đồng mạng: "Tôi còn tưởng là người yêu cũ chứ, hóa ra là yêu đơn phương à, bó tay luôn!"; "Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên"; "Chẳng có cô gái nào thích anh chàng như thế này cả"; "Chí Phèo thời hiện đại hả trời"; "Có lẽ gia đình cô gái phải nhờ cơ quan chức năng vào cuộc thôi"; "Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-hon-bat-thanh-thanh-nien-tran-nhu-nhong-dung-truoc-cong-nha-nguoi-minh-yeu-an-va-349092.html