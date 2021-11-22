TP.HCM có 11 quận, huyện đạt trạng thái bình thường mới, số địa bàn còn lại ở cấp 2 và không có địa phương nào ở cấp 3.

Theo thông tin của Zingnews, ngày 22/11, UBND TP.HCM có thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn. Cụ thể, TP.HCM đang ở cấp độ 2. Trên toàn thành phố có 22 địa phương cấp quận/huyện, 11 đơn vị đạt cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới), 11 địa phương đạt cấp độ 2 (màu vàng - nguy cơ trung bình) và không có địa phương ở cấp độ 3.

11 địa phương có dịch ở cấp độ 1 là 1, 4, 6, 7, 8, 11, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, Bình Chánh, Củ Chi; 11 địa phương cấp 2 là 3, 5, 10, 12, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, Thủ Đức, Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè.

Bản đồ cấp độ dịch 22 quận huyện tại TP.HCM - Nguồn: Cổng Covid-19 TP.HCM

Theo thống kê, có 2 địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận 5 và Phú Nhuận (cấp 1 lên cấp 2); 4 địa bàn giảm cấp độ dịch là quận 11, Bình Thạnh, huyện Củ Chi (từ cấp độ 2 xuống cấp 1) và huyện Cần Giờ (từ cấp 3 xuống cấp 2).

Đối với 312 phường, xã, thị trấn có 150 đơn vị đạt cấp 1, 157 nơi đạt cấp 2 và chỉ có 5 đơn vị cấp 3. Không có địa bàn thuộc cấp độ 4.

Tính đến hết ngày 18/11, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine là 99,92% (đạt 70%); tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều là 97,23% (đạt 80%).

Hiện, thành phố đã chuẩn bị kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu ICU tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong tình hình dịch ở cấp độ 4. Ngoài ra, toàn địa bàn cũng xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm trong cộng đồng.

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