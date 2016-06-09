Cập nhật mới nhất giá vàng chiều nay (9-6)

Giá vàng các thương hiệu trong nước chiều nay tiếp tục tăng mạnh mẽ, vượt ngưỡng giá vàng của quý trước.

Tại thị trường mua bán trong nước, giá vàng phiên chiều nay tiếp tục tăng mạnh mẽ từ 150.000 - 180.000 đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại TP. HCM cập nhật lúc 15h20 là 33,56 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 33,80 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Tăng 130 nghìn đồng/lượng so với phiên chốt ngày hôm qua.

Giá nhẫn tròn trơn đang được doanh nghiệp Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu mua bán với giá 33,57-34,27 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Trong đó vàng miếng SJC được mua bán ở mức 33,69-33,73 triệu đồng/lượng, tăng 160 nghìn đồng/lượng chiều mua và 140 nghìn đồng/lượng chiều bán ra.

Giới chuyên gia nhận định việc đồng USD giảm giá so với nhiều đồng tiền khác, giá dầu thô vọt qua 50 USD/thùng là những nguyên nhân làm cho giá vàng thế giới tăng 19 USD/ounce cán mức 1.263 USD/ounce, kéo giá vàng tại Việt Nam tăng theo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-nhat-gia-vang-moi-nhat-chieu-nay-96-133311.html