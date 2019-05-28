Cặp đôi 70 tuổi ở Nghệ An đi đăng ký kết hôn: 'Bà ấy thấy tôi còn đẹp trai quá nên sợ mấy cô xinh hốt mất'

Xã hội 28/05/2019 15:14

Khi làm thủ tục đăng ký kết hôn ở xã, cụ ông 70 tuổi đã có lời nói đùa khiến ai nấy bật cười thích thú.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cặp đôi lớn tuổi ở Nghệ An đi đăng ký kết hôn khiến cộng đồng mạng thích thú. Ban đầu ai cũng nghĩ hai ông bà tái hôn ở tuổi xế chiều, hóa ra cả hai đã chung sống hơn 50 năm nhưng đến nay mới trở thành vợ chồng trên giấy tờ.

Cặp đôi 70 tuổi ở Nghệ An đi đăng ký kết hôn: 'Bà ấy thấy tôi còn đẹp trai quá nên sợ mấy cô xinh hốt mất' - Ảnh 1

Hai ông bà đăng ký kết hôn - Ảnh: FB

"Hai ông bà quê ở Đô Lương - Nghệ An năm nay đã 70 tuổi, sống với nhau ngót nghét 50 nồi bánh chưng. Thời xưa thương nhau thì chỉ có về ở với nhau, thời đó nghèo khổ đâu có cưới xin đăng ký các kiểu.

Tối qua, trong lúc nằm chuẩn bị ngủ bà quay qua ôm ông và nói cái gì đó. Sáng nay, hai ông bà nắm tay nhau ra xã đăng ký kết hôn đàng hoàng.

Ra xã, ông còn nói đùa rằng: 'Bà ấy thấy tôi còn đẹp trai quá nên sợ mấy cô xinh đẹp hốt mất, kéo tôi ra xã làm cái đăng ký cho nó chắc chắn'.

Cuộc sống này nhiều thứ quá bất ngờ, quá đẹp. Yêu nhau thật, thương nhau thật thì chả cần gì cũng sống được với nhau đến hết đời, đơn giản thế thôi", dòng chia sẻ của chủ nhân bức ảnh.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, bức ảnh đã được cộng đồng mạng bão like cùng hàng ngàn bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ.

"Dù đã chung sống nửa đời người nhưng vẫn muốn hợp thức hóa mối quan hệ của cả hai bằng tờ giấy đăng ký kết hôn. Điều này thể hiện tình yêu và trách nhiệm, ngưỡng mộ hai ông bà quá"; "Ngày xưa người ta sống thiếu thốn nhưng lại rất tình cảm"; "Chúc hai ông bà hạnh phúc"; "Bao nhiêu năm chung sống vẫn yêu thương, đùm bọc nhau. Ước gì sau này mình cũng có được tình yêu như vậy";.., dân mạng bình luận.

Hiện bức ảnh vẫn đang được dân mạng chia sẻ, bình luận nhiệt tình.

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