Cảnh báo: Tự ý dùng thuốc nam trị đau khớp, một người phụ nữ suýt mất mạng

Xã hội 10/02/2023 08:44

au 20 ngày điều trị, bệnh nhân H. đã dần trở về giới hạn bình thường, các mảng tổn thương đã lên da non, đường máu ở mức ổn định.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá cho biết: Bệnh nhân Nguyễn Thị H. nhập viện vào ngày 22/1/2023 trong tình trạng mệt mỏi, tiếp xúc kém, sốt cao liên tục, loét, chảy máu vùng miệng, loét bộ phận sinh dục, đỏ da toàn thân, bong da đến 80% diện tích cơ thể. 

Sau khi thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị dị ứng thuốc thể hoại tử thượng bì nhiễm độc (hội chứng Lyell) nghi ngờ do dùng thuốc lá không rõ nguồn gốc, kèm theo đái tháo đường type 2 chẩn đoán lần đầu.

Các bác sĩ khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá đã điều trị tích cực bằng thuốc điều hòa miễn dịch, truyền dịch, cân bằng điện giải, kháng sinh, tăng cường dinh dưỡng, kiểm soát đường máu bằng insulin, giảm đau, chăm sóc tại chỗ vùng mắt, niêm mạc miệng, sinh dục, vùng da bong loét chống bội nhiễm, hỗ trợ làm lành tổn thương…

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Ngọ, Trưởng Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cho biết: Hội chứng Lyell còn được gọi là hoại tử thượng bì nhiễm độc, là thể bệnh đặc biệt nặng trong dị ứng thuốc, có thể gây tổn thương da, niêm mạc, nội tạng, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh nếu không được điều trị kịp thời...

Cảnh báo: Tự ý dùng thuốc nam trị đau khớp, một người phụ nữ suýt mất mạng - Ảnh 1
Do uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, cơ thể người phụ nữ bị trợt da đến 80% diện tích cơ thể - Ảnh: báo Người Lao động

 

Theo thông tin từ báo Người Lao động, khai thác tiền sử, bệnh nhân chia sẻ bản thân bị đau khớp và đã tự dùng thuốc nam truyền miệng (không rõ nguồn gốc) để chữa đau khớp. Sau 20 ngày điều trị, bệnh nhân H. đã dần trở về giới hạn bình thường, các mảng tổn thương đã lên da non, đường máu ở mức ổn định.

Các bác sĩ Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo việc sử dụng thuốc điều trị bệnh phải theo đúng chỉ định của bác sĩ, không tự ý mua và sử dụng thuốc để tránh nguy cơ dị ứng với các thành phần của thuốc, đặc biệt cảnh giác với các loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có cơ sở khoa học.

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