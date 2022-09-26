Cảnh báo mưa lớn ở TP.HCM, đỉnh triều gần báo động 3 tại một số nơi

Ảnh hưởng của bão Noru khiến cường độ gió tây nam hoạt động mạnh, kết hợp với mây đối lưu phát triển, gây mưa lớn tại TP.HCM. Cùng lúc này, khu vực xuất hiện triều cường dâng cao.

Theo thông tin từ Zingnews, đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong ngày và đêm 26/9, TP.HCM cùng các tỉnh, thành Nam bộ tiếp tục có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 20-40 mm/24h, có nơi trên 50 mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp. Đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam Bộ có khả năng còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan nhìn nhận ảnh hưởng bởi cơn bão Noru khiến cường độ gió tây nam hoạt động mạnh, kết hợp với mây đối lưu phát triển, gây mưa lớn tại khu vực. Cùng lúc này, TP.HCM lại xuất hiện triều cường dâng, cao hơn đợt xảy ra vào giữa tháng 9. “Mưa lớn kết hợp triều cường sẽ gây ngập ở nhiều nơi. Ngoài ra, thời tiết còn kèm dông, gió giật rất nguy hiểm. Người dân cần chú ý khi di chuyển ngoài đường vào chiều tối” - chuyên gia thời tiết cảnh báo.

Triều cường gây ngập nước cho đường Bến Phú Định (quận 8, TP.HCM) - Ảnh: báo Người Lao động Theo thông tin từ báo Người Lao động, riêng tại TP.HCM, thời tiết có mây thay đổi, trưa chiều nhiều mây, ngày nắng yếu gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tại Tân Sơn Nhất, nhiệt độ cao nhất 32 độ C, thấp nhất 24 độ C. Còn tại Nhà Bè, nhiệt độ cao nhất 32,2 độ C, nhiệt độ thấp nhất là 24 độ C. Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên nhanh và ở mức cao Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ lên nhanh trong 2-3 ngày tới, sau xuống chậm. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện từ ngày 27 đến ngày 28/9 , thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 đến 6 giờ và từ 17 đến 19 giờ. Cụ thể, đỉnh triều tại trạm Phú An, Nhà Bè ở mức 1,58-1,63m (xấp xỉ báo động 3); tại trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,65-1,70m (cao hơn báo động 3 từ 0,05-0,1m); tại trạm Biên Hòa ở mức 1,85-1,90 mét (cao hơn báo động 1 từ 0,05-0,1m). Đơn vị này cảnh báo trong đợt triều cường này, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2.

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