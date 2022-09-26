Cảnh báo mưa lớn ở TP.HCM, đỉnh triều gần báo động 3 tại một số nơi

Xã hội 26/09/2022 13:13

Ảnh hưởng của bão Noru khiến cường độ gió tây nam hoạt động mạnh, kết hợp với mây đối lưu phát triển, gây mưa lớn tại TP.HCM. Cùng lúc này, khu vực xuất hiện triều cường dâng cao.

Theo thông tin từ Zingnews, đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong ngày và đêm 26/9, TP.HCM cùng các tỉnh, thành Nam bộ tiếp tục có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến 20-40 mm/24h, có nơi trên 50 mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp. Đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam Bộ có khả năng còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan nhìn nhận ảnh hưởng bởi cơn bão Noru khiến cường độ gió tây nam hoạt động mạnh, kết hợp với mây đối lưu phát triển, gây mưa lớn tại khu vực. Cùng lúc này, TP.HCM lại xuất hiện triều cường dâng, cao hơn đợt xảy ra vào giữa tháng 9.

“Mưa lớn kết hợp triều cường sẽ gây ngập ở nhiều nơi. Ngoài ra, thời tiết còn kèm dông, gió giật rất nguy hiểm. Người dân cần chú ý khi di chuyển ngoài đường vào chiều tối” - chuyên gia thời tiết cảnh báo.

Cảnh báo mưa lớn ở TP.HCM, đỉnh triều gần báo động 3 tại một số nơi - Ảnh 1
Triều cường gây ngập nước cho đường Bến Phú Định (quận 8, TP.HCM) - Ảnh: báo Người Lao động

 

Theo thông tin từ báo Người Lao động, riêng tại TP.HCM, thời tiết có mây thay đổi, trưa chiều nhiều mây, ngày nắng yếu gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tại Tân Sơn Nhất, nhiệt độ cao nhất 32 độ C, thấp nhất 24 độ C. Còn tại Nhà Bè, nhiệt độ cao nhất 32,2 độ C, nhiệt độ thấp nhất là 24 độ C.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên nhanh và ở mức cao Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ lên nhanh trong 2-3 ngày tới, sau xuống chậm.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện từ ngày 27 đến ngày 28/9 , thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 đến 6 giờ và từ 17 đến 19 giờ.

Cụ thể, đỉnh triều tại trạm Phú An, Nhà Bè ở mức 1,58-1,63m (xấp xỉ báo động 3); tại trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,65-1,70m (cao hơn báo động 3 từ 0,05-0,1m); tại trạm Biên Hòa ở mức 1,85-1,90 mét (cao hơn báo động 1 từ 0,05-0,1m). Đơn vị này cảnh báo trong đợt triều cường này, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2.

Nóng: Tường nhà xưởng ở Bình Định đổ sập khiến 3 người tử vong, 6 người thương nặng, mưa gió không ngừng

Nóng: Tường nhà xưởng ở Bình Định đổ sập khiến 3 người tử vong, 6 người thương nặng, mưa gió không ngừng

Phía nhà xưởng đang xây thì bị đổ sập, rất nhiều công nhân đang làm việc thương vong nghiêm trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   mưa lớn tại TP.HCM TP.HCM mưa lớn TP.HCM sẽ có mưa lớn

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?