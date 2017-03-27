Cận cảnh nhan sắc gây choáng của bà vợ 50 bị hiểu lầm là 'bồ nhí' của chồng

Khi bà Xu Min và đứa con gái 25 tuổi đứng cạnh nhau, thật khó để biết được hai người là mẹ con vì trông họ không khác nhau là mấy.

Với nhan sắc xinh đẹp và phong cách thời trang trẻ trung, bà Xu thường bị nhầm lẫn là chị của con gái mặc cho hai người cách nhau đến tận 25 tuổi. Dù đã bước qua tuổi 50, nhưng bà Xu vẫn được truyền thông và cư dân mạng ca tụng là người sở hữu “vẻ đẹp huyền diệu”. Nhiều cư dân mạng còn đùa rằng bà Xu đã sử dụng thuốc “cải lão hoàn đồng” mới có thể giữ được nhan sắc như hiện tại.

Mới đây khi xuất hiện cùng con gái trong bộ ảnh du lịch, với làn da căng mịn, phong cách thời trang trẻ trung bà Xu đã khiến nhiều người xuýt xoa ghen tỵ vì quá xinh đẹp.

Hiện bà Xu đang sống cùng gia đình ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Bí quyết để người phụ nữ này kéo dài tuổi thanh xuân đó là chăm sóc da mặt đúng cách, ngủ đủ giấc và giữ tâm trạng thoải mái nhất có thể.

Nghỉ hưu đã được bốn năm nên ngoài thời gian chăm sóc gia đình, làm đẹp da mặt bà Xu còn thường xuyên cùng con gái mua sắm. Chia sẻ về sở thích của mình bà Xu cho biết: “Tôi và con gái giống như những người bạn tốt hơn là hai mẹ con. Giữa chúng tôi không hề có bất kỳ khoảng cách tuổi tác nào. Là một người phụ nữ của côngt? việc, tôi không thích cuộc sống mình quá bình lặng. Kể từ sau khi nghỉ hưu, tôi dành thời gian để lên mạng và viết sách. Tuy nhiên lúc đầu vì chưa thích ứng được nên luôn thấy cô đơn, cảm giác như bị xã hội bỏ rơi”.

Dần dần người phụ nữ này cũng tìm lại mình một lần nữa khi bỏ thời gian đến các thẩm mỹ viện để chăm sóc da và làm tóc.

Bà thẳng thắn chia sẻ: “Mỗi tháng tôi phải nhuộm tóc hai lần để mọi người không nhìn thấy tóc bạc trên đầu mình. Trong những lúc rảnh rỗi, tôi cũng thường trồng và cắm hoa để thư giãn và làm đẹp cho ngôi nhà”.

Ông Huang - chồng bà Xu luôn cảm thấy tự hào về người vợ xinh đẹp của mình. Khi đi ngoài phố ai cũng sẽ ngoái đầu nhìn hai người. Một số người còn nghĩ ông nuôi “bồ nhí” ở bên ngoài vì nhìn bà quá trẻ so với chồng. Ông nói thêm: “Vợ tôi sinh ra đã rất xinh rồi, cô ấy cũng rất biết chăm sóc bản thân. Quan trọng hơn hết, Xu luôn sống rất khoa học và lành mạnh nên mới có thể duy trì sắc đẹp của mình lâu đến như vậy”.