Cận cảnh nhan sắc gây choáng của bà vợ 50 bị hiểu lầm là 'bồ nhí' của chồng

Xã hội 27/03/2017 16:51

Chuyện nhan sắc của những bà mẹ trẻ trung chưa bao giờ bớt nóng trên mạng xã hội. Những người này không chỉ khiến cư dân mạng ganh tỵ mà còn làm họ tò mò về bí quyết làm đẹp, theo Daily Mail.

Khi bà Xu Min và đứa con gái 25 tuổi đứng cạnh nhau, thật khó để biết được hai người là mẹ con vì trông họ không khác nhau là mấy.

Cận cảnh nhan sắc gây choáng của bà vợ 50 bị hiểu lầm là 'bồ nhí' của chồng - Ảnh 1
Bà Xu và con gái giống như hai chị em dù cách nhau 25 tuổi. Ảnh: Daily Mail

Với nhan sắc xinh đẹp và phong cách thời trang trẻ trung, bà Xu thường bị nhầm lẫn là chị của con gái mặc cho hai người cách nhau đến tận 25 tuổi. Dù đã bước qua tuổi 50, nhưng bà Xu vẫn được truyền thông và cư dân mạng ca tụng là người sở hữu “vẻ đẹp huyền diệu”. Nhiều cư dân mạng còn đùa rằng bà Xu đã sử dụng thuốc “cải lão hoàn đồng” mới có thể giữ được nhan sắc như hiện tại.

Cận cảnh nhan sắc gây choáng của bà vợ 50 bị hiểu lầm là 'bồ nhí' của chồng - Ảnh 2
Bà mẹ 50 được cư dân mạng ca ngợi hết lời vì vẻ đẹp không tuổi của mình. Ảnh: Daily Mail

Mới đây khi xuất hiện cùng con gái trong bộ ảnh du lịch, với làn da căng mịn, phong cách thời trang trẻ trung bà Xu đã khiến nhiều người xuýt xoa ghen tỵ vì quá xinh đẹp.

Hiện bà Xu đang sống cùng gia đình ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Bí quyết để người phụ nữ này kéo dài tuổi thanh xuân đó là chăm sóc da mặt đúng cách, ngủ đủ giấc và giữ tâm trạng thoải mái nhất có thể.

Nghỉ hưu đã được bốn năm nên ngoài thời gian chăm sóc gia đình, làm đẹp da mặt bà Xu còn thường xuyên cùng con gái mua sắm. Chia sẻ về sở thích của mình bà Xu cho biết: “Tôi và con gái giống như những người bạn tốt hơn là hai mẹ con. Giữa chúng tôi không hề có bất kỳ khoảng cách tuổi tác nào. Là một người phụ nữ của côngt? việc, tôi không thích cuộc sống mình quá bình lặng. Kể từ sau khi nghỉ hưu, tôi dành thời gian để lên mạng và viết sách. Tuy nhiên lúc đầu vì chưa thích ứng được nên luôn thấy cô đơn, cảm giác như bị xã hội bỏ rơi”.

Dần dần người phụ nữ này cũng tìm lại mình một lần nữa khi bỏ thời gian đến các thẩm mỹ viện để chăm sóc da và làm tóc.

Cận cảnh nhan sắc gây choáng của bà vợ 50 bị hiểu lầm là 'bồ nhí' của chồng - Ảnh 3
Để giữ được nhan sắc xinh đẹp, bà Xu xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh, khoa học. Ảnh: Daily Mail

Bà thẳng thắn chia sẻ: “Mỗi tháng tôi phải nhuộm tóc hai lần để mọi người không nhìn thấy tóc bạc trên đầu mình. Trong những lúc rảnh rỗi, tôi cũng thường trồng và cắm hoa để thư giãn và làm đẹp cho ngôi nhà”.

Ông Huang - chồng bà Xu luôn cảm thấy tự hào về người vợ xinh đẹp của mình. Khi đi ngoài phố ai cũng sẽ ngoái đầu nhìn hai người. Một số người còn nghĩ ông nuôi “bồ nhí” ở bên ngoài vì nhìn bà quá trẻ so với chồng. Ông nói thêm: “Vợ tôi sinh ra đã rất xinh rồi, cô ấy cũng rất biết chăm sóc bản thân. Quan trọng hơn hết, Xu luôn sống rất khoa học và lành mạnh nên mới có thể duy trì sắc đẹp của mình lâu đến như vậy”.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 32 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 32 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày