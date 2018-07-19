Cận cảnh clip bà mẹ bị giật dây chuyền giữa ban ngày khiến cộng đồng mạng hoang mang

Xã hội 19/07/2018 14:40

Trong khi đang đậu xe chờ mua hàng, người phụ nữ bị tên cướp tiếp cận rồi bất ngờ giật dây chuyền.

Mới đây, một người dùng mạng xã hội đã chia sẻ lên Facebook đoạn clip ghi lại cảnh giật dây chuyền táo tợn khiến nhiều người vô cùng hoang mang vì sự việc xảy ra trong thời gian rất ngắn.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người phụ nữ mặc áo đỏ đang dừng lại mua hàng thì nam thanh niên mặc áo xanh trờ tới đậu xe ngay bên cạnh. Ban đầu, anh ta tỏ vẻ như đang chờ mua hàng.

Sau khi quan sát tình hình, thấy không có gì trở ngại, gã thanh niên liền ra tay cướp sợi dây chuyền chị áo đỏ đang đeo trên cổ rồi phóng xe tẩu thoát. Vì hành động của tên cướp quá nhanh và chuyên nghiệp nên nạn nhân không kịp phản ứng.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc xảy ra cách đây không lâu tại địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Cận cảnh clip bà mẹ bị giật dây chuyền giữa ban ngày khiến cộng đồng mạng hoang mang - Ảnh 1
Người phụ nữ bị giật dây chuyền giữa ban ngày - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip trên đã nhận được không ít bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều hoang mang, bức xúc trước sự việc này. Bên cạnh đó, một số người cho rằng đây là lời cảnh báo dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ khi ra ngoài đường trong khoảng thời gian “hậu World Cup này”.

“Chuyện này xảy ra hoài mà vẫn có người bị cướp là sao? Ra ngoài tốt nhất đừng mang theo bất kỳ thứ quý giá nào hết  để khỏi bị bọn xấu dòm ngó. Mới hết World Cup, tụi nó túng dễ làm liều lắm”, C.D bình luận.

“Chị em phụ nữ dễ trở thành đối tượng cho bọn cướp này lắm bởi vậy ra đường nên cẩn thận. Bây giờ cướp manh động thật, ban ngày mà chúng còn dám ra tay táo tợn như vậy, chẳng biết sợ ai”, N.N bức xúc.

Cận cảnh clip bà mẹ bị giật dây chuyền giữa ban ngày khiến cộng đồng mạng hoang mang - Ảnh 2
Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

"Thủ đoạn của bọn chúng rất nhanh, mọi người cẩn thận, tự bảo vệ bản thân và tài sản cá nhân, nhất là các nam thanh niên đeo vàng to hay các cô gái đeo vàng nhỏ mặc áo hở cổ...", N.Đ gửi lời cảnh báo đến cộng đồng mạng.

Hiện tại, đoạn clip trên vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt.

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Từ khóa:   cướp tài sản giật dây chuyền

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