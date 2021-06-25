Cán bộ CDC Cao Bằng 'trộm' gần 2 lít thuốc cấm 'tuồn' ra ngoài bán cho các 'con nghiện'

Xã hội 25/06/2021 10:33

Mới đây, cơ quan công an đã phát hiện hành vi phạm pháp, trộm thuốc của cơ quan để bán cho các con nghiện của 2 cán bộ CDC tỉnh Cao Bằng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, công an tỉnh Cao Bằng đang tạm giữ 3 nghi phạm để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Những người này gồm Hoàng Thị C. (42 tuổi, cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Cao Bằng), Nguyễn Thị Thục A. (45 tuổi, cán bộ CDC tỉnh Cao Bằng) và Lý Văn L. (44 tuổi, chồng bà Thục A.).

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Nguyễn Thị Thục A. tại cơ quan công an - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Cụ thể, vào tối ngày 21/6, tại khu vực phường Đề Thám, TP.Cao Bằng, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt quả tang Thục A. và L. đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là một chai nhựa có chứa 500 ml Methadone.

Khám xét khẩn cấp nhà bà Thục A., tổ công tác thu giữ thêm 400 ml Methadone. 

Mở rộng điều tra, công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị C.. Khám xét tại nơi làm việc của C., tổ công tác thu giữ trong tủ làm việc cá nhân của người này một chai nhựa có chứa 1.000 ml Methadone.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận số Methadone trên là do Thục A. và C. cấu kết với nhau bí mật lấy từ kho chứa Methadone của CDC tỉnh Cao Bằng. Sau đó mang đi bán cho các những người nghiện ma túy có nhu cầu sử dụng. Riêng L. là người có vai trò giúp sức.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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