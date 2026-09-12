Camera iPhone 18 Pro Max: Apple đã thay đổi những gì?

Xã hội 12/09/2026 08:07

Camera luôn là một trong những điểm được quan tâm trên mỗi thế hệ iPhone Pro. Với iPhone 18 Pro Max, Apple tiếp tục tập trung vào khả năng quay chụp, tạo thêm nhiều điểm đáng chú ý cho người dùng.

Camera chính với khẩu độ biến thiên

Thay đổi đáng chú ý nhất trên camera iPhone 18 Pro Max là việc chuyển từ khẩu độ cố định sang cơ chế khẩu độ biến thiên. Trên các thế hệ iPhone Pro từ iPhone 14 Pro đến iPhone 17 Pro Max, camera chính sử dụng khẩu độ cố định ƒ/1.78. Với thế hệ iPhone 18, camera chính vẫn được nhắc đến với độ phân giải 48MP nhưng bổ sung cơ chế điều chỉnh khẩu độ, cho phép kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến linh hoạt hơn.

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Khẩu độ biến thiên tạo ra sự khác biệt rõ nhất ở hai điều kiện chụp đối lập. Khi ánh sáng yếu, khẩu độ có thể mở rộng để tăng lượng sáng thu vào cảm biến, hỗ trợ duy trì chi tiết và giảm nhu cầu đẩy ISO quá cao. Trong môi trường nhiều sáng, khẩu độ thu hẹp giúp kiểm soát phơi sáng và tăng độ sâu trường ảnh, từ đó giữ nhiều vùng trong khung hình ở trạng thái rõ nét hơn.

Cơ chế này cũng mang lại thêm khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh khi chụp chân dung hoặc chủ thể ở khoảng cách gần. Thay vì để phần mềm mô phỏng hoàn toàn hiệu ứng hậu cảnh, hệ thống có thể tận dụng thay đổi quang học của ống kính để tạo ra cách thể hiện hình ảnh tự nhiên hơn.

Telephoto: Nâng tầm khả năng zoom

Bên cạnh camera chính, telephoto tiếp tục là thành phần quan trọng trong hệ thống camera Pro Max. Cấu hình được đề cập cho iPhone 18 Pro Max vẫn duy trì hệ thống ba camera 48MP, trong đó camera telephoto được kỳ vọng có khẩu độ lớn hơn để cải thiện khả năng thu sáng khi chụp ở tiêu cự xa.

So với camera chính, telephoto có lợi thế ở khả năng tiếp cận chủ thể từ khoảng cách xa mà không cần tiến gần. Đây là ưu điểm dễ nhận thấy khi chụp sân khấu, sự kiện, thể thao hay những chủ thể nằm ngoài khoảng cách thuận tiện để chụp bằng camera tiêu chuẩn.

Camera iPhone 18 Pro Max: Apple đã thay đổi những gì? - Ảnh 2

Một số thông tin về iPhone 18 Pro Max còn đề cập khả năng nâng zoom quang học lên 6x, thay cho mức 5x trên iPhone 17 Pro Max.

Xử lý ảnh: Tối ưu chất lượng khung hình

Khi camera chính có thể thay đổi khẩu độ, phần xử lý hình ảnh cũng cần thích ứng với lượng sáng và đặc tính quang học khác nhau ở từng thiết lập. Hệ thống camera của iPhone 18 Pro Max vì thế không chỉ nằm ở cảm biến 48MP hay ống kính, mà còn ở cách thiết bị xử lý dữ liệu thu được sau mỗi lần chụp.

Với khẩu độ rộng, camera có lợi thế khi thu sáng và tạo độ sâu trường ảnh mỏng. Khi khẩu độ được thu hẹp, lượng sáng giảm xuống nhưng vùng ảnh có độ nét cao có thể được mở rộng. Khả năng phối hợp giữa thông số quang học và thuật toán xử lý giúp máy linh hoạt hơn trong các bối cảnh chụp khác nhau.

Điểm này đặc biệt phù hợp với cách người dùng smartphone hiện nay chụp ảnh nhanh trong nhiều điều kiện mà không muốn tự thiết lập quá nhiều thông số. Người có kinh nghiệm cũng có thêm không gian để khai thác các thiết lập camera thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào chế độ tự động.

Quay video: Thêm công cụ sáng tạo

Khẩu độ biến thiên cũng có ý nghĩa đối với khả năng quay video, bởi ánh sáng trong một cảnh quay có thể thay đổi liên tục. Khi đi từ khu vực sáng sang tối hoặc ngược lại, khả năng điều chỉnh độ mở của ống kính tạo thêm một phương án để kiểm soát lượng sáng bên cạnh tốc độ màn trập và ISO.

Với người quay video bằng điện thoại, thay đổi này mở rộng khả năng xử lý những cảnh có độ tương phản cao. Khi kết hợp với hệ thống camera nhiều tiêu cự, người dùng có thể chuyển đổi giữa góc chụp rộng, tiêu cự tiêu chuẩn và khung hình telephoto tùy nội dung mà không cần mang theo thiết bị quay chuyên dụng.

Camera iPhone 18 Pro Max: Apple đã thay đổi những gì? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, hướng phát triển camera của iPhone 18 Pro Max cho thấy Apple đang đưa thêm các yếu tố thường thấy trên máy ảnh chuyên dụng vào smartphone, trong đó khẩu độ trở thành một thông số có thể can thiệp thay vì chỉ được thiết lập cố định. Với người quan tâm đến iphone 18, đây là một trong những điểm đáng chú ý khi tìm hiểu thế hệ Pro mới.

Những thay đổi về camera cũng khiến iphone 18 pro max trở thành lựa chọn đáng quan tâm với người ưu tiên khả năng quay chụp trên smartphone. Người dùng có thể truy cập website shopdunk.com để cập nhật thông tin sản phẩm, giá bán, phiên bản bộ nhớ và chính sách mua hàng khi iPhone 18 Pro Max chính thức mở bán, từ đó có thêm cơ sở lựa chọn trước khi xuống tiền.

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