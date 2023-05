Cảm thấy nửa đêm luôn có người đứng bên cạnh mình, người mẹ xem camera mà muốn té xỉu

Khi nhìn vào màn hình camera giám sát, người phụ nữ vô cùng choáng váng vì quả thật có người đứng cạnh giường ngủ của chị vào ban đêm.

Sẽ như thế nào nếu đang ngủ mà bạn thấy có người đang đứng bên cạnh mình, có lẽ cảm giác đầu tiên ai cũng sẽ thấy sợ hãi và đôi khi còn cảm thấy ớn lạnh nữa đúng không? Mới đây, một người phụ nữ ở Vu Hồ, tỉnh An Huy đã chia sẻ trên mạng xã hội đoạn video quay cảnh cô đang ngủ vào ban đêm. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề bàn tán của dư luận.

Theo đó chị cho biết rằng tối nào đang ngủ chị cũng có cảm giác như người nào đó đang đứng bên cạnh mình, nhưng do ngủ say nên chị quên mất chuyện này. Một hôm bỗng nhiên nhớ lại nên chị đã mở camera giám sát lên để tìm hiểu sự việc. Khi nhìn vào màn hình camera giám sát, người phụ nữ vô cùng choáng váng vì quả thật có người đứng cạnh giường ngủ của chị vào ban đêm. Người này đầu bù tóc rối, đứng bất động bên giường, nhìn chị đang ngủ say.

Xem kỹ đoạn video chị lại càng giật mình khi thấy người đứng bên cạnh là chính con gái của mình. Được biết gần đây chị cho con gái ra ngủ riêng. Do chưa quen nên cô bé bị khó ngủ vào ban đêm nhưng lại không dám nói với mẹ. Không ngờ rằng, đến nửa đêm cô bé lại lẻn sang phòng mẹ, lẳng lặng đứng bên giường.

Cư dân mạng cũng dở khóc dở cười khi nghe chuyện này và nhiều người đã nói ra quan điểm cũng như chia sẻ về câu chuyện của mình. Một số người bình luận:

“Hoá ra tôi không phải là người duy nhất gặp chuyện này, có lần con trai tôi cũng đứng cạnh giường tôi như thế này”,

“Tội nghiệp bé gái, tuổi này đã cho ra ngủ riêng rồi. Bố mẹ không nên để như vậy vì việc này có thể khiến trẻ có tâm lý bất an, lo lắng, ngủ kém rồi sinh bệnh đấy”,

“Bố mẹ nên giao tiếp với con nhiều hơn, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ đấy. Đừng nghĩ việc này là hay ho rồi ngó lơ”.

