Cách đây khoảng 5-6 năm, gia đình nhỏ của cô bé Satang (hiện 12 tuổi) sống tại quận Bangpoo, tỉnh Samut Prakan, miền Trung Thái Lan từng sống hạnh phúc với 4 thành viên: cha, mẹ, Satang và em gái.

Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến ngày tai họa bất ngờ ập đến. Trong khi làm việc tại công trường, ông Narin Arunwo, cha Satang (38 tuổi) đã rơi từ tầng 3 tòa nhà đang xây xuống đất. Cú ngã đã khiến ông bị liệt toàn thân và mất hoàn toàn khả năng lao động, theo Thời Đại.

Sau tai nạn, vợ ông vẫn cạnh bên chăm sóc chồng, con. Nhưng chỉ sau 2 - 3 tháng, chị đã không thể chịu đựng được cuộc sống khổ cực và quyết định dẫn theo 2 con gái bỏ nhà đi, rời xa người chồng bệnh tật.

Cô bé Satang lúc này chỉ mới 7 tuổi nhưng đã nhận thức được bi kịch xảy ra đối với gia đình. Không đồng ý theo mẹ và em gái, Satang xin ở lại cùng cha. Em dứt khoát nói với mẹ: “Con có thể ở lại với bố được không? Nếu chúng ta đi hết thì ai sẽ chăm sóc cho bố đây?”.

5 năm nhặt rác nuôi cha

Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, Satang đã nặng gánh mưu sinh. Từ ngày mẹ và em bỏ nhà ra đi, để có tiền lo cho cha bại liệt, cô bé đã làm đủ mọi việc để kiếm ra tiền.

Khi thì nhặt rác, khi thì bán rau, Satang có thể làm bất cứ việc gì để trang trải cho cuộc sống. Suốt 5 năm qua, những bãi phế liệu trong vùng không nơi nào vắng bóng cô bé. Mỗi ngày làm việc chăm chỉ, Satang sẽ kiếm được 50 – 100 baht (khoảng 34 – 68 ngàn đồng).

Số tiền ít ỏi không đủ để trang trải mọi chi phí: tiền nhà, tiền ăn, tiền điện nước, tiền tã giấy cho cha…và tiền học phí để em đến trường.

Cuộc sống tuy khổ cực, thiếu thốn nhưng Satang không một lời kêu ca. Cô bé gầy nhom từng nhiều lần bật khóc, không phải vì vất vả mà do quá thương người cha bệnh tật, bị vợ ruồng bỏ.

Thế nhưng khi đứng trước mặt cha, Satang chỉ nở nụ cười. Em không muốn cha phải lo nghĩ về em, không để cha thấy em phải rơi nước mắt.

Satang chia sẻ: "Khi cha hỏi em có mệt không, kể cả khi em có mệt thật em vẫn sẽ nói dối rằng con vẫn ổn".

Trong những năm tháng ấy, hai cha con không có tin tức gì về người mẹ bội bạc. Cô bé không biết và cũng không muốn biết người mẹ hiện giờ đang ở đâu, cuộc sống như thế nào.

Vẫn còn những tấm lòng tốt bụng

Câu chuyện xúc động của hai cha con Satang đã được cộng đồng mạng Thái Lan chia sẻ rộng rãi nhờ bài viết của nhà hảo tâm Poramet Misomphop, người chuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Chỉ sau 5 ngày đăng tải, cộng đồng mạng đã quyên góp được 1 triệu bath (gần 700 triệu đồng) gửi đến hai cha con Satang.

Nhận được sự ủng hộ đông đảo của các mạnh thường quân cũng như độc giả cả nước nhưng cô bé Satang nghị lực vẫn hàng ngày, hàng giờ lao động nuôi cha và nuôi chính bản thân mình ăn học.

Khi được hỏi có bao giờ thấy nản lòng không, Satang bày tỏ: "Có những lúc cháu cảm thấy thực sự rất mệt mỏi, nhưng cháu không dám khóc mà chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng, bởi cháu không thể bỏ rơi bố mình được."

Căn nhà thuê đơn sơ, ẩm thấp của hai cha con Satang không một đồ đạc giá trị, chỉ có lòng hiếu thảo của em luôn lấp lánh cả gian nhà.

Cộng đồng mạng Thái Lan nói Satang chính là món quà kì diệu mà đã Thượng Đế đã ban tặng cho người cha Arunwo bất hạnh. Đó chính là câu chuyện cổ tích giữa đời thường về tình phụ tử xúc động, thiêng liêng.