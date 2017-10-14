Cám cảnh mẹ chạy theo tình mới, 3 con nhỏ bơ vơ ngày đêm tựa cửa ngóng trông

Căn nhà còn thơm mùi sơn của vợ chồng anh Th., chị H. ở xã Diễn Kim, Diễn Châu (Nghệ An) là ngôi nhà mộng ước của đôi vợ chồng trẻ. Thế nhưng, khi ngôi nhà hoàn thành chưa được bao lâu thì chị H. đột ngột bỏ đi theo người tình. Mặc cho chồng và 3 đứa con thơ ngày đêm ngóng mẹ về, chị H. chưa một lần trở về thăm con.

Năm 2016, khi cô con gái út gần 2 tuổi, chị H. gửi con cho ông bà nội theo chồng lên miền ngược làm ăn. Nhờ tích cóp và vay mượn được chút tiền, cuối năm 2016, hai vợ chồng xây dựng được căn nhà cấp bốn khang trang.

Anh Th. và chị H ở cạnh làng, kết hôn với nhau đã hơn 8 năm. Lấy nhau về, chị H. sinh liền 3 cô con gái. Đứa này chưa kịp lớn thì đứa kia ra đời khiến cuộc sống gia đình thêm khó khăn. Để có tiền chăm lo cho gia đình, anh Th. chuyển qua đi nhập hàng giấy (giấy vệ sinh, bỉm, khăn giấy...) tận các huyện miền núi Nghệ An.

Căn nhà mơ ước bấy lâu vừa mới hoàn thành thì chị H. đột nhiên bỏ đi biệt tích. Anh Th. cuống cuồng đi tìm vợ mặc cho tin đồn vợ bỏ đi theo người đàn ông khác nhưng anh vẫn không tin. Chỉ đến lúc vợ công khai những bức ảnh tình tứ bên người tình trên mạng xã hội thì anh Th. mới cay đắng biết được sự thật.

Bà Ngô Thị Toàn (69 tuổi), mẹ chồng của chị H. cho biết: “Con dâu tôi bỏ đi từ tháng 2 đến nay đã được nửa năm nhưng chưa một lần trở về thăm con. Tội nghiệp cho 3 đứa trẻ, nhìn cháu ngày đêm trông ngóng mẹ về mà tôi không cầm được nước mắt”.

Là người đàn ông hiền lành, thương vợ , thương con anh Th. nhiều lần tìm gặp vợ cố gắng níu kéo tình cảm, mong vợ nghĩ đến ba đứa con gái nheo nhóc, cần đến sự chăm sóc của mẹ mà trở về. Thế nhưng chị H. vẫn nhất quyết đệ đơn ra tòa đơn phương li hôn.

Một người hàng xóm cho biết: “Chúng tôi ở sát vách nhà anh Th., bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thấy anh Th. lớn tiếng với vợ. Anh Th. là người đàn ông hiền lành, thương vợ thương con ai cũng biết. Không hiểu sao cô H. lại nhẫn tâm bỏ chồng bỏ con mà đi như thế. Lần trước cô ấy về nhà bố mẹ mình, mang quà biếu người thân gần đó mà cũng không về nhà thăm con. 3 đứa nhỏ nghe tin mẹ về mừng rỡ chạy ra ngõ tìm. Vậy mà lúc gặp con chị H. vẫn dửng dưng như người xa lạ. Chẳng biết vợ chồng anh chị ấy có chuyện gì nhưng đã là mẹ thì chị H. phải có trách nhiệm lo cho con mình. Việc chị ấy bỏ chồng, bỏ cả 3 đứa con nhỏ dại theo người đàn ông khác không chỉ người thân mà dư luận địa phương cũng rất bức xúc”.

Níu kéo vợ không thành, anh Th. đau đớn nhưng đành phải chấp nhận cảnh gà trống nuôi con. Anh gửi lại 3 đứa con nhờ mẹ chăm sóc tiếp tục công việc bán hàng giấy mưu sinh. Cuối tuần anh tranh thủ về nhà thăm các con.

Vắng bố mẹ, ba đứa trẻ tội nghiệp ở cùng ông bà nội. Bà Toàn lo lắng không biết rồi đây việc học của các cháu mình có đến nơi đến chốn hay không khi thiếu bàn tay chỉ bảo của mẹ. Con gái lớn của anh Th. là Bùi Thị Thắm (7 tuổi) học sinh lớp 2. Con gái thứ là Bùi Thị Trang (6 tuổi) học lớp 1 và em út là Bùi Thị Huyền (5 tuổi) đang học mầm non.

Ngoài ba đứa cháu tội nghiệp, vợ chồng bà Toàn còn nuôi một cô con gái 36 tuổi bị bệnh tâm thần. Tất cả dựa vào số tiền công ít ỏi mà anh Th. gửi về cùng nghề đan lưới của ông Bùi Văn Thế (70 tuổi, bố anh Th.).