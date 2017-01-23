Cái kết đắng của người đàn ông 'ế' 30 năm 'làm liều' tìm vợ trên tàu hỏa

Xã hội 23/01/2017 15:55

Trên chuyến tàu Tết về quê, một người đàn ông đã bị cảnh sát bắt vì tấn công tình dục một cô gái đi cùng, theo SCMP.

Tết là cơ hội để các thànht? viên trong gia đình họp mặt lại với nhau, đây cũng là dịp bố mẹ mong muốn nhìn thấy con của mình được yên bề gia thất. Nhưng vô hình chung, mong muốn của bố mẹ lại tạo thành áp lực cho con cái của họ. Đây chính là trường hợp của một người đàn ông ở Trung Quốc, vì bị gia đình gây áp lực để mang bạn gái về ra mắt dịp Tết mà người này đã có hành vi xâm hại tình dục một cô gái trên cùng chuyến tàu về quê.

Cái kết đắng của người đàn ông 'ế' 30 năm 'làm liều' tìm vợ trên tàu hỏa - Ảnh 1
Người Trung Quốc đón tàu về quê trong dịp Tết nguyên đán. Ảnh: SCMP

Theo trang South China Morning Post đưa tin, người bị bắt trên chuyến tàu xuất phát từ Trùng Khánh, Tứ Xuyên là một công nhân 30 tuổi, còn cô gái bị hại hiện đang là sinh viên đại học, vụ việc xảy ra vào thứ Ba tuần trước.

Theo lời kể của cô gái, vào buổi sáng ngày thứ Ba cô có chạm mặt với người đàn ông này, không chỉ vậy anh ta còn tán tỉnh ngỏ ý muốn cô làm bạn gái của mình. Quá bất ngờ với lời đề nghị của người đàn ông lạ mặt trong lần gặp đầu tiên, ngay lặp tức cô gái đã từ chối, trở lại cabin và leo lên giường ngủ của mình.

Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc, nhưng tối hôm đó trong khi cô đang mơ màng ngủ thì bị một người đàn ông bịt chặt miệng, sờ soạng và hôn khắp cơ thể của mình. Quá hoảng sợ, cô gái đã cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi người đàn ông này, nhưng anh ta đã dùng tay, chân khóa chặt cơ thể cô. Lúc này, cô chỉ có thẻ cố gắng dùng cơ thể tạo ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người đến giải cứu mình. Sợ bị bại lộ, người này nhanh chóng trở lại giường của mình và theo dõi cô.

Sau một hồi sợ hãi, cô gái đã dùng lý do đi vệ sinh để thoát khỏi cabin và kêu gọi sự giúp đỡ của các nhân viên bảo vệ trên tàu. Sau khi nghe cô gái thuật lại toàn bộ sự việc, các nhân viên bảo vệ đã bắt giữ và đưa anh ta đến đồn cảnh sát.

Theo báo cáo của cảnh sát sau khi lấy lời khai của anh ta thì người đàn ông này là công nhân nhập cư đến từ tỉnh Hồ Bắc. Trong những năm gần đây, vì liên tục bị gia đình thúc giục chuyện kết hôn và luôn tạo áp lực để anh mang bạn gái về nhà trong dịp Tết nguyên đán. Vì không có bạn gái và lo sợ trức áp lực của gia đình nên người này đã nảy ra suy nghĩ ra cách tìm bạn gái trên chuyến tàu về quê.

Trang này cũng cho biết, người đàn ông này sẽ bị giam giữ trong năm ngày vì tội quấy rối tình dục.

Nguồn: South China Morning Post

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