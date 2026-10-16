Cách tính lãi trả góp đơn giản cho người mới bắt đầu

Nhiều người lần đầu mua trả góp hoặc sử dụng một khoản vay thường e ngại phần tính toán, nhất là khi trước mắt là những con số về lãi suất, kỳ hạn và khoản tiền phải trả mỗi tháng. Trên thực tế, chỉ cần nắm ba yếu tố cơ bản là số tiền gốc, lãi suất và kỳ hạn, cùng hai cách tính lãi phổ biến, người vay đã có thể tự ước tính số tiền mình cần thanh toán. Nắm được cách tính lãi trả góp giúp người vay chủ động kiểm tra các con số, có cơ sở so sánh các phương án phù hợp và hạn chế nguy cơ phát sinh chi phí cao hơn dự tính.

Tính lãi trên dư nợ gốc và dư nợ giảm dần

Cách thứ nhất là tính lãi trên dư nợ gốc ban đầu, thường gọi là lãi phẳng. Tiền lãi mỗi tháng được giữ cố định và luôn tính trên toàn bộ số gốc ban đầu, bất kể đã trả bớt bao nhiêu. Công thức khá đơn giản: tiền lãi hàng tháng = số tiền gốc ban đầu × lãi suất tháng. Lấy ví dụ một khoản trả góp 12,000,000 đồng, lãi suất 1%/tháng, tương ứng 12%/năm, trong kỳ hạn 12 tháng. Tiền lãi mỗi tháng là 1% của 12,000,000 đồng, tương đương lãi 120,000 đồng/tháng, được duy trì trong suốt 12 tháng. Như vậy, tổng tiền lãi cả kỳ là 1,440,000 đồng. Ưu điểm của cách tính này là dễ theo dõi, nhưng do tiền lãi luôn áp trên số gốc ban đầu nên tổng lãi thường cao hơn.

Cách thứ hai là tính lãi trên dư nợ giảm dần, tức chỉ tính lãi trên phần gốc thực tế còn nợ tại mỗi thời điểm. Khi người vay trả dần tiền gốc, dư nợ giảm xuống và tiền lãi cũng giảm theo. Công thức tính tiền lãi hàng tháng sẽ bằng dư nợ gốc còn lại × lãi suất tháng. Vẫn với khoản vay 12,000,000 đồng, lãi suất 1%/tháng và giả định mỗi tháng trả đều 1,000,000 đồng tiền gốc, tháng đầu tiên tiền lãi tính trên 12,000,000 đồng là 120,000 đồng. Sang tháng thứ hai, dư nợ còn 11,000,000 đồng, nên tiền lãi giảm còn 110,000 đồng và tiếp tục giảm theo số dư nợ trong những tháng sau. Cộng tiền lãi của 12 tháng, tổng lãi là 780,000 đồng.

Đặt hai phương pháp trên cùng một ví dụ, sự khác biệt trong cách tính lãi trở nên rõ ràng hơn. Dù cùng áp dụng một mức lãi suất danh nghĩa, số tiền lãi thực tế có thể khác nhau đáng kể tùy theo cơ sở tính lãi. Vì vậy, khi tham khảo một mức lãi suất, người vay cần xác định rõ lãi được tính trên dư nợ gốc ban đầu hay dư nợ giảm dần, đồng thời xem xét tổng số tiền phải thanh toán để có cơ sở so sánh giữa các phương án. Bên cạnh tiền lãi, cần cộng thêm các khoản phí và chi phí khác nếu có, như phí hồ sơ hay bảo hiểm tự nguyện, để xác định tổng chi phí thực tế của khoản trả góp. Người vay có thể sử dụng các công cụ tính trả góp trực tuyến để đối chiếu với kết quả tự tính, đồng thời kiểm tra lại các khoản phí và điều kiện đi kèm.

Các sai lầm khiến nhiều người “bất ngờ” vì tiền lãi cao hơn dự kiến

Khi tính toán khoản vay, bên cạnh nhầm lẫn cách tính lãi có thể khiến số tiền lãi chênh lệch như ví dụ nêu trên, với nhiều khoản vay lớn ngân hàng hoặc đơn vị tài chính sẽ áp dụng lãi suất thả nổi sau thời gian ưu đãi. Không biết trước được con số xác định là tính chất của lãi suất thả nổi. Điều này khiến nhiều người khó dự tính được khoản phải trả chính xác. Bên cạnh đó, việc tính thiếu số ngày vay thực tế, như quên mất các tháng có 31 ngày hay tính sai ngày bắt đầu nhận tiền, cũng làm con số chênh lệch đáng kể.

Một bẫy tài chính khác là chỉ nhìn vào phần phần trăm lãi suất mà bỏ qua các khoản phí. Các chi phí bắt buộc đi kèm như phí làm hồ sơ, phí thẩm định, phí duy trì hay phí bảo hiểm khoản vay thực chất đều là khoản làm cho chi phí thực sự của khoản vay bị đẩy lên cao hơn dự kiến.

Tự tính được tiền lãi mang lại cho người dùng một lợi thế đơn giản nhưng quan trọng đó là sự chủ động. Khi đã biết cách tính lãi trả góp, người vay có thể tự kiểm tra các con số trong phương án thanh toán, đặt các phương án khác nhau lên bàn cân và đánh giá rõ hơn chi phí thực tế của từng khoản vay. Ba yếu tố gồm số tiền gốc, lãi suất và kỳ hạn, cùng hai cách tính cơ bản, là đủ để mỗi người ước tính số tiền cần thanh toán và hình dung rõ hơn tổng chi phí trước khi ký hợp đồng.

(Nguồn: FE CREDIT)