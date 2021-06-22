Cách dò vé số online không phải ai cũng biết

Như đã nói hiện nay tính năng dò vé số online đang phát triển một cách rầm rộ. Các hệ thống máy tính hiện đại ngày nay hoàn toàn có đủ khả năng trong việc xử lý bài toán tìm kiếm và phân tích, so sánh kết quả xổ số theo ngày tháng năm, miền mà bạn yêu cầu. Đặc biệt nó có nhiều ưu điểm như sau:

Cách dò vé số online này tiện lợi, đơn giản và không cần tốn thời gian đi lại. Nhưng với những người lần đầu dò vé số online chắc hẳn rằng sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ và có thể không biết dò như thế nào. Do vậy bài viết dưới đây, XSVN .com sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm liên quan đến việc dò vé số online hiệu quả nhất.

Ở đây dù bạn muốn dò vé số kiến thiết miền nào của Việt Nam như KQMB, KQXSMT hay KQXSMN với 41 tỉnh/ thành phố đều được tích hợp vào tính năng dò vé số online. Chính điều này mang lại sự tiện lợi và nhanh chóng hơn rất nhiều cho người chơi.

Xử lý nhanh chóng, tiện lợi

Đến với dò vé số online tự động toàn bộ quá trình nhập số cũng như thực hiện thao tác từ phía người chơi đều được máy tính xử lý tự động hoàn toàn. Việc duy nhất bạn cần làm đó là cung cấp thông tin chính xác trên tờ vé số bao gồm mốc thời gian đúng theo định dạng, 6 chữ số và cuối cùng là tỉnh thành muốn tra cứu thông tin là đã hoàn thành.

Có thể dò dù bất ở nơi đâu, lúc nào

Dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, lúc nào giờ đây chỉ cần có một chiếc điện thoại hoặc máy tính có kết nối internet. Vậy là bạn đã có thể dò số online một cách nhanh chóng, tiện lợi cho mình rồi. Không cần phải mất thời gian đi mua vé dò cũng không cần căng mắt ra nhìn từng vị trí trong tờ vé dò nữa. Điều này quả thật rất đơn giản và tiện lợi.

Không cần tốn tiền mua vé dò

Tất nhiên rằng với hình thức dò vé số truyền thống chúng ta cần phải mua vé dò mới có thể dò số được. Nhưng giờ đây cách dò vé số online đã giúp bạn tiết kiệm chi phí mua vé dò (dù vé dò chi phí rẻ hoặc có thể mượn từ người bán vé số để dò).

Hướng dẫn dò vé số online nhanh chóng

Mặc dù khá đơn giản nhưng không phải bất cứ ai cũng biết cách dò vé số online thực hiện như thế nào. Vì vậy chúng tôi xin được chia sẻ một cách chi tiết nhất.

Chuẩn bị công cụ dò vé số

Đầu tiên để có thể dò vé số online thực hiện suôn sẻ yêu cầu bạn cần phải chuẩn bị những thứ quan trọng bao gồm:

Dò vé số online đơn giản

- Một chiếc điện thoại hoặc máy tính nhưng cần được kết nối internet.

- Một hoặc vài tờ vé số kiến thiết bạn đã mua trước đó từ đại lý hoặc từ người bán vé số dạo. Tuy nhiên cần lưu ý rằng tất cả cần còn hạn sử dụng cũng như chọn lựa đúng kỳ quay mở thưởng.

Các bước thực hiện dò vé số

Sau khi đã có giờ quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Việt Nam thì bạn thực hiện theo các bước như sau:

- Bước 1: Truy cập vào website mình muốn dò vé số online như XSVN.com.

- Bước 2: Tiến hành nhập đầy đủ dãy 6 chữ số vào trong ô Nhập số ở góc bên phải trên cùng giao diện website.

- Bước 3: Chọn đúng ngày và đúng tỉnh thành mà mình cần dò kết quả xổ số.

- Bước 4: Cuối cùng bạn bấm vào nút Xem kết quả ở bên cạnh là có thể nhận được kết quả chính xác rồi đó.

Tùy từng vé số trúng mà giải thưởng sẽ khác nhau

Sau khi đã có thông tin kết quả dò nếu bạn muốn xem kỹ lại một lần nữa như cách truyền thống thì có thể truy cập vào chuyên mục XSMB/XSMT hoặc XSMN tùy vào tờ vé số bạn mua. Khi ấy bảng kết quả xổ số sẽ hiện ra với đầy đủ các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt để bạn dò theo.

Trên đây XSVN đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cách dò vé số online. Chúc bạn áp dụng thành công và gặp nhiều may mắn khi chơi các trò xổ số này nhé!