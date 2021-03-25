Ca nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm âm tính

Cơ quan y tế Hà Nội cho biết, người phụ nữ ở huyện Thanh Oai nghi nhiễm Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Mới đây, cơ quan chức năng Hà Nội đã thông tin về trường hợp bệnh nhân N.T.N. (78 tuổi), trú tại xã Kim Thư, huyện Thanh Oai nghi nhiễm COVID-19.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân có tiền sử suy tim, tăng huyết áp, thường xuyên ở nhà không đi đâu xa. Ngày 18/3, bệnh nhân vào khám và điều trị tại Bệnh viện Thanh Oai khi xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, đau ngực.

Đến 24/3, bà N. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông với chẩn đoán viêm phổi thùy/suy tim, tăng huyết áp, đau thần kinh liên sườn. Tại khoa Tim mạch, do có biểu hiện ho, sốt, bệnh nhân được chỉ định làm xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Kết quả, nghi ngờ bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 25/3, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở Kim Chung. Kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư là âm tính với SARS-CoV-2.

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