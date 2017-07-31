Buồn chuyện gia đình, mẹ ôm con gái 17 tháng tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Xã hội 31/07/2017 17:00

Vì mâu thuẫn gia đình, người mẹ trẻ đã ôm con gái 17 tháng tuổi uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Được biết nạn nhân là chị Phan Thị Vinh (29 tuổi, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) và con gái 17 tháng tuổi.

Theo bác sĩ Nguyễn Lương Ký, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, hai mẹ con chị Vinh nhập viện trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, suy gan, suy thận nặng,…

Vì liều lượng thuốc các nạn nhân uống quá lớn, nội tạng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên việc cứu chữa là bất khả thi.

Buồn chuyện gia đình, mẹ ôm con gái 17 tháng tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử - Ảnh 1
Chị Vinh và con gái được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: Zing

Người nhà chị Vinh cho biết, thời gian gần đây, vì mâu thuẫn gia đình nên chị ngày càng ít nói. Dù mọi người đã khuyên nhủ, động viên nhưng rút cuộc sự việc đau lòng vẫn xảy ra.

Mẹ chồng chị Vinh vẫn chưa hết bàng hoàng trước hành động dại dột của con dâu. Bà nghẹn ngào kể lại sự việc: “Chuyện gia đình của Vinh không yên ấm, chúng tôi cũng đã khuyên nhưng không được. Gia đình choáng váng khi biết Vinh cho con uống thuốc diệt cỏ, rồi cô ta cũng uống gần hết chai thuốc đó để chết cùng con”.

Đến 13 giờ cùng ngày, hay tin hai mẹ con chị Vinh không thể cứu chữa, người nhà đã yêu cầu bệnh viện cho phép đưa họ về nhà lo liệu hậu sự.

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