Bực tức, người chú họ nhẫn tâm nung nóng sắt và dao 'tra tấn' dã man hai cháu nhỏ

Xã hội 24/08/2022 09:26

Bực tức với 2 cháu họ, đối tượng đã dùng thanh sắt và 1 con dao dạng liềm hơ vào lửa nóng rồi dí vào người, tay, chân hai cháu, dẫn đến bị bỏng nặng.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 22/8, VKSND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan chức năng huyện Yên Minh đang tạm giữ hình sự Kháng Mí Pó (SN 1993, trú tại thôn Thâm Luông, xã Du Già, huyện Yên Minh) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Trước đó, ngày 18/8, Kháng Mí Pó đã đến Công an huyện Yên Minh để đầu thú.

Bực tức, người chú họ nhẫn tâm nung nóng sắt và dao 'tra tấn' dã man hai cháu nhỏ - Ảnh 1
Hai cháu bé đang được điều trị, theo dõi tại bệnh viện - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, qua điều tra, ngày 13/8, hai cháu Kháng Mí S. (SN 2010) và cháu Kháng Mí D. (SN 2012, trú thôn Nà Liên, xã Du Già, huyện Yên Minh) đang sống cùng ông nội (80 tuổi), bị Kháng Mí Pó là chú họ dùng 1 thanh sắt và 1 con dao dạng liềm, hơ vào lửa nóng rồi dí vào người, tay, chân hai cháu, gây bỏng nặng.

Hai cháu sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Yên Minh với nhiều vết thương trên cơ thể. Bước đầu, xác định, do bực tức, Pó đã thực hiện hành vi tàn độc với hai cháu của mình.

Hện, cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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