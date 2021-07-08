Vì người yêu đột ngột đòi chia tay nên Võ Văn Tuyền đã đe dọa phải trả 300 triệu nếu không sẽ tung ảnh nóng và gửi cho bạn bè xem.

Theo thông tin từ Zing News, công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang điều tra, xử lý vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân của vụ việc là chị P.T.T.T. (41 tuổi, trú tại huyện Xuyên Mộc).

Ảnh minh họa: Internet

Theo đơn trình bày của chị T., từ khoảng tháng 4/2018, chị và Võ Văn Tuyền (50 tuổi, trú tại TP.Bà Rịa) có mối quan hệ tình cảm với nhau. Đến tháng 3/2021, chị T. muốn chấm dứt tình cảm nhưng Tuyền không đồng ý và nhắn tin đe dọa sẽ tung hình ảnh nhạy cảm của chị lên MXH cũng như gửi cho bạn bè nếu không đưa cho anh ta 300 triệu đồng.

Vào ngày 16/6 và 17/6, chị T. đã chuyển cho Tuyền 100 triệu đồng nhưng anh ta vẫn không đồng ý và yêu cầu người tình phải chuyển hết số tiền còn lại. Do không đủ khả năng nên T. đã đến cơ quan công an trình báo.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi đe dọa tung ảnh nóng tống tiền của đối tượng Võ Văn Tuyền.

'Thiếu Trang Chủ' ở Thanh Hóa nhiều lần dùng 'clip phòng the' tống tiền người tình U30 nhẹ dạ cả tin Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng vì đã nhiều lần dùng clip nóng tống tiền người tình quen qua mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/br-vt-nguoi-phu-nu-41-tuoi-doi-chia-tay-ga-trai-tuc-toi-de-doa-tung-anh-nong-doi-300-trieu-dong-411716.html