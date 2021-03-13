Bộ Y tế yêu cầu TP.HCM, TP Hải Phòng, Gia Lai điều tra nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm vắc-xin Covid-19

Mới đây, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã yêu cầu 3 địa điểm có liên quan báo cáo, điều tra, đánh giá và đưa ra kết luận nguyên nhân 11 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc-xin Covid-19 trên địa bàn.

Theo Người Lao Động, ngày 11/3, sau khi nhận được thông tin về số trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc-xin Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, TP Hải Phòng và tỉnh Gia Lai. Cục Y tế dự phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai xác minh thông tin, đồng thời tổ chức họp Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến sau tiêm chủng để đánh giá, kết luận nguyên nhân các trường tai biến nặng sau tiêm và triển khai các hoạt động theo quy định.

Đến hết ngày 12/3, đã có 5.248 người được tiêm vắc xin Covid-19 - Ảnh minh họa: internet

Ngày 12/3, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, GS-TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết trong số gần 1.600 người được tiêm vắc-xin Covid-19 có 410 người phản ứng thông thường (chiếm 26%); 11 trường hợp có phản ứng sau tiêm ở mức độ 2-3 như: Nổi mày đay, ngứa, phù mạch tại chỗ tiêm, khó thở (có tiền sử hen phế quản) (chiếm 0,7%), trong đó, tại điểm tiêm của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM (6 người), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng (4 người), Bệnh viện dã chiến Gia Lai (1 người)… Tất cả các trường hợp phản ứng sau tiêm này đều có sức khỏe ổn định trong vòng 1 ngày.

Theo Thanh Niên, đến hết ngày 12/3, đã có 5.248 người được tiêm vắc xin Covid-19; có 7 ca được chẩn đoán phản vệ. Mới đây nhất, ngày 12/3, giới chức y tế ghi nhận ca phản vệ muộn, là trường hợp được chẩn đoán phản vệ độ 2 tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 (Hải Phòng). Trường hợp này xuất hiện triệu chứng 30 phút sau tiêm vắc xin, đã được xử trí kịp thời, hiện tại đã ổn định.

Bộ Y tế cho biết, phản vệ độ 2 là phản ứng xuất hiện từ 2 triệu chứng ở nhiều cơ quan: mày đay, phù mạch xuất hiện nhanh; khó thở, thở nhanh nông, tức ngực, khàn tiếng, chảy nước mũi; đau bụng, nôn, tiêu chảy; nhịp tim nhanh hoặc loạn nhịp.

Chi tiết số người được tiêm tại 12 tỉnh/TP trong 5 (từ 8 đến 12-3) như sau: Tỉnh Hải Dương: 2.862 người; TP Hà Nội: 163 người; tỉnh Hưng Yên: 138 người; tỉnh Bắc Ninh: 312 người; tỉnh Bắc Giang: 319 người; TP Hải Phòng: 147 người; TP.HCM: 704 người; tỉnh Gia Lai: 200 người; tỉnh Long An: 159 người; TP Đà Nẵng: 117 người; tỉnh Hòa Bình: 32 người; tỉnh Khánh Hòa: 95 người.

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